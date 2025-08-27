IU reclamará en el Parlamento riojano más presupuesto, estabilidad y recursos para incendios forestales en la comunidad

Archivo - Bomberos trabajando en el control del incendio en San Lorenzo - BOMBEROS FORESTALES DE LA RIOJA - Archivo

Proposición No de Ley al próximo pleno de la Cámara regional

LOGROÑO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida reclamará en el Parlamento de La Rioja más presupuesto, estabilidad para los medios humanos y más recursos para la gestión forestal, como forma de combatir los incendios forestales, que, como ha apuntado este miércoles el diputado de la formación Carlos Ollero, "tienen un balance que no es absoluto positivo" cuando aún se está "más o menos en la mitad de la temporada de riesgo".

Ollero ha apuntado en rueda de prensa que IU dará forma a esta reclamación en la próxima sesión en pleno de la Cámara regional, previsto para la semana que viene, mediante la presentación de una Proposición No de Ley.

El diputado regional ha recordado que "durante el día de hoy y también durante la jornada de ayer estamos en La Rioja en una situación de riesgo extremo debido a los posibles incendios forestales", al tiempo que ha incidido en que "han ardido, según los datos que daba ayer el propio portavoz del Gobierno regional, prácticamente 124 hectáreas".

Y ha añadido, en este sentido, que "hemos sufrido ya decenas de focos, de conatos y de incendios importantes, ha llegado a haber nueve incendios simultáneos y en los 10 peores días hasta la fecha llegó a haber incluso 30 incidencias", datos que "suponen que han ardido más de la mitad de las hectáreas que ardieron en todo el año 2024, cuando estamos todavía a la mitad del periodo de máximo riesgo" en la región.

"Están bastante peor en otras comunidades autónomas, pero creemos que la situación es lo suficientemente preocupante en La Rioja como para que el Gobierno regional del PP se tome más en serio la prevención y la extinción de los incendios forestales y comience a considerarlos como una absoluta prioridad en sus políticas públicas", ha advertido Ollero.

Ha apuntado a varias causas como las principales que ocasionan los fuegos: el cambio climático, "que da más riesgo y más intensidad"; el abandono del mundo rural, con "la desaparición paulatina de la ganadería extensiva y el escaso desarrollo de la agricultura sostenible"; y "la absoluta precariedad de todo el personal que se dedica a la prevención y a la extinción de los incendios".

Algo que ha personalizado "especialmente en los bomberos y bomberas forestales" y que ha sumado, además, a "los recortes presupuestarios y la privatización creciente de los servicios de gestión forestal en el conjunto del Estado pero también aquí en nuestra comunidad autónoma".

LA PROPOSICIÓN.

En este marco es en el que IU inscribe su PNL, en la que, en primer lugar van a pedir "el incremento importante de los presupuestos dedicados a gestión forestal en La Rioja", donde, ha dicho Ollero, "hay que denunciar claramente la reducción presupuestaria que ha tenido lugar en en el último año".

Así, ha concretado que, si en 2024 se dedicó a gestión forestal 27,3 millones, "en 2025 la cifra se redujo a 22,8 millones", mientras que, en el caso los recursos que se dedican a la temporada de riesgo, "el año pasado fueron 9,58 millones, cuando en este 2025 se están dedicando únicamente 8 millones".

"Tenemos que decirle al portavoz del Gobierno regional, que ayer mismo nos hablaba de cifras sobre aumento presupuestario, que, en primer lugar, no nos engañe porque han recortado en más de un 16% los recursos para gestión forestal en el último año", ha apuntado Ollero, quien, por ello, ha añadido que, en su PNL, IU va a plantear que "en el proyecto de presupuestos de 2026 se dediquen las cantidades suficientes" a este aspecto.

En segundo lugar, en las Proposición No de Ley se reclama "que el servicio de prevención y de extinción de incendios en La Rioja sea 100% público, algo que no se cumple", lo que, ha reseñado, supone "que aumente el número de retenes, que aumente el número de personal, especialmente de bomberos forestales, con las condiciones de estabilidad, de formación y con los medios necesarios para que la lucha contra los incendios sea eficaz".

Así, van a plantear, en concreto, "un nuevo retén para la zona de Viniegra, que sea prestado con personal público, con funcionarios que estén formados adecuadamente", a la vez que "vamos a defender la estabilización y la ampliación real de este personal por parte del Gobierno de La Rioja, porque esta temporada de alto riesgo por incendios no se han visto aumentados".

"Este aumento, hasta la fecha, no se está produciendo. Lo que vemos y lo que denunciamos desde Izquierda Unida es precisamente una tendencia a la privatización, con menos plazas estables de bomberos forestales y más cuadrillas privatizadas, gestionadas por empresas externas a la administración", ha asegurado Ollero, quien ha sumado a ello que no se están cubriendo bajas o excedencias".

En tercer lugar, en la PNL se pide igualmente "un nuevo plan de prevención y protección ante los incendios, un nuevo Infocar, que sea debatido y acordado con el sector, especialmente con los trabajadores, con los sindicatos implicados y que esté adaptado a los nuevos escenarios que nos plantea el cambio climático".

Y, por último, el diputado regional ha señalado la petición para "reforzar de manera importante medidas que ayuden a potenciar el papel de la ganadería extensiva y de la agricultura sostenible en nuestra comunidad autónoma, especialmente en nuestras zonas rurales.

"Es imprescindible -ha subrayado- vincular los principios ecologistas de protección del medio ambiente con una gestión forestal sostenible, eficaz y adaptada a los retos del cambio climático. No sólo es compatible estos principios ecologistas con una gestión forestal sostenible y moderna, sino que es imprescindible".

Ha lamentado, por último, que, como se aprobó en mayo de 2024 precisamente por una propuesta parlamentaria de IU, no se haya puesto en marcha ni la consolidación de 22 bomberos forestales en la región y ni se haya comenzado a elaborar el nuevo Infocar.

Por eso, ha mostrado Ollero su confianza en que se tenga en cuenta su PNL, "desde luego, las propuestas del PP a nivel estatal no ayudarán en absoluto a mejorar la preocupante gestión forestal que arroja el balance de hectáreas quemadas en nuestra comunidad autónoma". "Las propuestas no deben ir, desde luego, por ocurrencias del tipo de las pulseras para pirómanos o de más reducción fiscal para los más ricos. Esto no va a ser en absoluto eficaz para luchar contra los incendios", ha concluido.