IU La Rioja critica la "utilización" de Luis de la Fuente para "promover la asignatura de religión católica"

LOGROÑO, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de La Rioja ha manifestado su "profundo malestar" tras la difusión de un vídeo en el que "el seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, anima públicamente al alumnado a cursar la asignatura de religión católica". El vídeo, grabado en la Ciudad Deportiva de Las Rozas y difundido por distintos medios, muestra a De la Fuente posando frente al escudo de la Real Federación Española de Fútbol, lo que confiere a sus palabras un carácter institucional "completamente inadecuado".

Desde la organización política "consideran inaceptable que una persona que ostenta un cargo de representación nacional utilice su posición para promocionar una confesión religiosa concreta". Recuerdan que la Constitución Española "establece la aconfesionalidad del Estado, y que declaraciones de este tipo no solo son impropias, sino que erosionan los principios democráticos de neutralidad institucional y respeto a la diversidad religiosa y cultural de la ciudadanía".

Su portavoz, Henar Moreno, plantea una pregunta clara: "¿qué habría sucedido si Luis de la Fuente hubiera animado a no cursar la asignatura? ¿Y si, en lugar de religión católica, hubiera promovido el estudio de la religión islámica o de cualquier otra confesión?". "Lo preocupante no es la opinión personal del seleccionador -que puede tenerla como cualquier ciudadano-, sino el hecho de utilizar su imagen institucional para influir en un ámbito tan sensible como la libertad de conciencia en el entorno educativo".

Desde Izquierda Unida recuerdan que los valores éticos y de convivencia pueden y deben enseñarse perfectamente al margen de cualquier contenido religioso.

"La educación en igualdad, en derechos humanos, en pensamiento crítico y en respeto a la diversidad es una tarea fundamental de la escuela, y debe realizarse desde una perspectiva laica e inclusiva, sin privilegios ni interferencias confesionales", ha añadido Moreno.

La formación advierte de que el deporte no debe ser instrumentalizado con fines ideológicos o religiosos. La selección nacional representa a toda la población, independientemente de sus creencias, convicciones o identidades.

Por ello, reivindican "una educación pública, laica y respetuosa con todas las opciones, libre de injerencias confesionales y presiones institucionales". Finalmente, exigen a la Real Federación Española de Fútbol que "aclare si esta campaña cuenta con su respaldo y que recuerde a todos sus miembros la necesidad de respetar la neutralidad religiosa del Estado". Asimismo, piden a las administraciones públicas que "adopten medidas para evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro".