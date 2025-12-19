IU ve un "despilfarro" en la inversión en Valdezcaray y pide que se apueste por una actividad todo el año

Archivo - El diputado de IU Carlos Ollero interviniendo desde su escaño en un pleno - IU - Archivo

LOGROÑO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Izquierda Unida Carlos Ollero ha calificado hoy como un "despilfarro" la inversión que se están realizando, por parte del Gobierno riojano, en Valdezcaray y ha reclamado un plan estratégico que contemple actividad todo el año.

Ollero ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha considerado que "no se está invirtiendo bien" en Valdezcaray "a pesar del ingente gasto que se está haciendo".

"Nos preocupa que se estén despilfarrando millones de euros en la Estación de Esquí de Valdezcaray y no esté sirviendo para mejorar su situación ni para ampliar los días de apertura", ha dicho.

Ha señalado cómo la Sociedad Pública de la Estación de Esquí tiene "pérdidas millonarias pero se están haciendo estas inversiones sin una planificación a largo plazo".

A juicio de esta formación, "apostar sólo por la nieve, ignorando todas las consecuencias del cambio climático, que son una realidad, es un absoluto error".

Por lo tanto, ha reclamado un plan estratégico a largo plazo que contemple una actividad turística "durante todo el año" y "no se limite sólo a unos pocos días de apertura cuando la nieve lo permite".

Ha recordado cómo se han dedicado cantidades económicas "importantes" a la mejora y al mantenimiento de la estación de esquí, pero "el pasado puente de diciembre, que hubo nieve en la zona de Valdezcaray, el sistema de cañones no funcionó".

"Parece ser que en estos días previos también al inicio de las Fiestas de Navidad, va a haber nieve también en la zona y las previsiones o al menos los datos que nosotros tenemos es que tampoco va a abrir la estación de Valdezcaray", ha añadido.

Desde Izquierda Unida se ha registrado una batería de preguntas en el Parlamento sobre qué inversiones concretas se han hecho, los objetivos del plan plurianual de 2025 a 2027 para reclamar "transparencia". Además, se llevará al pleno una interpelación. Todo cuando se reanude el periodo ordinario, en febrero.