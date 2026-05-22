Las IV Jornadas Interculturales de Calahorra concluyen con dos exposiciones sobre artesanía y trajes típicos

IV Jornadas Interculturales de Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 22 May. (EUROPA PRESS) -

Dentro de las cuartas Jornadas Interculturales de Calahorra pueden visitar las exposiciones de artesanía y trajes típicos internacionales. Hasta el 24 de mayo la Casa de los Curas acoge la muestra de artesanía de diez países diferentes: Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, España, Kenia, Marruecos, Perú, Rumanía y Venezuela. Se exhiben entre otros objetos típicos la boleadora de Argentina, la zampoña boliviana, los bordadores rumanos, los pareos y koromwae keniatas y productos de barro peruanos.

La exposición puede contemplarse de lunes a viernes de 10,00 a 14,00 horas, de jueves a sábados también por la tarde, de 18,00 a 20,00 horas, y los domingos y festivos de 12,00 a 14,00 horas. Además, ayer se inauguró la muestra de trajes típicos internacionales en el Centro cultural de Fundación Caja Rioja de Calahorra. Está compuesta por 19 trajes de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, España, Kenia, Marruecos, Rumanía, Senegal y Venezuela. Gaucho, Otavalo, Caporal, Turkana, Bereber, Bucovina, Valicha, Tonelete y Boubou son algunos de los trajes que se contemplan en esta exposición, que podrá visitarse hasta el 5 de junio de lunes a sábado en horario de 18,00 a 21,00 horas.

Con estas dos exposiciones concluye la cuarta edición de las Jornadas Interculturales de Calahorra, que el Ayuntamiento de Calahorra organiza con la colaboración de todas las asociaciones y colectivos participantes. Todas las actividades programadas han sido un éxito de participación y de asistencia. Estas jornadas ponen en valor la riqueza intercultural que convive en Calahorra.