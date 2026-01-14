Izquierdo (UGT) dice que las medidas de vivienda del Gobierno "son positivas" pero "son francamente insuficientes"

El secretario general de UGT, Jesús Izquierdo, comparece junto al secretario de Organziación del sindicato, Álvaro Granell - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Jesús Izquierdo, ha señalado que las nuevas medidas, anunciados por el Gobierno central, en materia de vivienda para mejorar el acceso a la vivienda y proporcionar mayor seguridad a inquilinos y propietarios "son positivas", pero "son francamente insuficientes".

Ha sido en una comparecencia de prensa en la que ha analizado diversos aspectos de la situación económica y social, y junto al secretario de Organización del sindicato en la región, Álvaro Granell, han dado a conocer datos de las elecciones sindicales.

"No es posible que en los últimos años, los datos que hemos conocido, el alza de la vivienda pueda superar el 30 por ciento", por lo que "no son suficientes las políticas que se están desarrollando en La Rioja y que se están desarrollando en nuestro país".

Izquierdo ha apuntado que "no es posible que se pretenda proteger a los caseros cuando debemos proteger a los inquilinos, por lo que nos parece que estas políticas tienen que ir en otra dirección". "Es necesario más vivienda social, más vivienda en alquiler y ponerle sobre todo precios a la limitación de estos precios al alquiler y ayudar a las familias que siguen hipotecadas", ha añadido.

En su intervención, Izquierdo ha puesto en valor que "el crecimiento económico sea un hecho, porque son evidentes las bondades y los efectos de la reforma laboral que pusimos en marcha, que conlleva que uno de cada tres contratos sean indefinidos".

A ello, ha unido que en La Rioja "tenemos una de las tasas de desempleo más bajas de nuestro país, en torno al 7,5 por ciento y una afiliación que supera los 140.000 cotizantes, que son datos tremendamente positivos que no habíamos desde el año 2008".

No obstante, ha indicado que para "nosotros esto no es suficiente, porque estamos constatando que la economía crece, pero que la mayoría de las familias riojanas tienen dificultades para llegar a fin de mes", ya que los precios de la cesta de la compra no paran de subir o es constatable el encarecimiento de la vivienda".

Ha manifestado que "el reparto de la riqueza tiene que venir a través de los salarios, a través de los impuestos y sobre todo a través de las políticas públicas; y, en nuestra región, hemos conocido esta semana que 50.000 riojanos y riojanas viven en riesgo de exclusión".

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Por otra parte, el secretario general de UGT se ha referido a la negociación colectiva y de salarios, ya que "es indudable que nosotros echamos de menos un compromiso más claro por parte de la patronal riojana, sobre todo en desatascar esos convenios que llevan años paralizados", citando, entre otros el de Residencias y Centros de Día o el del transporte de pasajeros y mercancías.

"Es necesario -ha apostillado- que se recuperen los salarios para que la economía siga fluyendo", por lo que ha valorado el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), así como se ha referido a que se profundice que el registro de jornada, sin olvidar que "para nosotros el año 2026 tiene que ser el año que se implante en nuestro país la jornada de 37 horas y media".

SUBEN UN 79 POR CIENTO LOS ACCIDENTES LABORALES GRAVES

Izquierdo ha mostrado, nuevamente, su preocupación por la salud laboral y con la sinestralidad, ya que "nuestra vida no es negociable y estamos ya hartos de las cifras de sinestralidad que padecemos y que seguimos padeciendo en nuestra región".

En este punto, ha indicado que "en el 2025 han sido 8 los fallecidos mortales por accidentes de trabajo", al tiempo que ha lamentado que "el incremento del 79 por ciento de los accidentes graves". Todo ello, hace que "en el índice de incidencia por cada 100.000 personas trabajadoras estamos a la cabeza de todas las comunidades autónomas de España".

Por esto, ha indicado que "falta cultura preventiva y falta cumplimiento de la ley de prevención de riesgos", por lo que "tenemos que ser capaces entre todos de corregir estas cifras que son dramáticas". Ha censurado, además, que en materia de salud laboral, "solo el 7 por ciento de las empresas abordan la salud mental".

INDUSTRIA

Por otra parte, Izquierdo ha asegurado que en La Rioja "es necesario

un nuevo plan industrial", que ha recordado que el último "se pactó con los agentes económicos y sociales en La Rioja en 2017". Ha reclamado, en este caso, al Gobierno riojano, que "apueste por estos sectores estratégicos que son los que crean empleo estable y de calidad, como el sector agroalimentario, como el sector metalgráfico o como la industria del vino".

INFRAESTRUCTURAS

No ha obviado, en su intervención, la cuestión de las infraestructuras, porque "no vemos avances significativos en lo que tiene que ver sobre todo con el ferrocarril, lo que tiene que ver con el aeropuerto". "Es necesario mejor material rodante, nuevos trazados, mayores inversiones, y una apuesta decidida por el aeropuerto", ha reseñado.

SITUACIÓN INTERNACIONAL

Por otra parte, Izquierdo se ha referido a la situación internacional, para insistir que desde su organización "seguimos condenado esta vulneración sistemática del derecho internacional en distintos ámbitos", ya que "es raro el día que no nos desayunamos con una noticia sorprendente".

En este punto, ha recordado que "en su día, condenamos el genocidio que se estaba produciendo en Gaza sobre el pueblo palestino y que aún continúa, al igual que la guerra de Ucrania tras la invasión rusa", y que "también hemos condenado estas vulneraciones del derecho internacional con asesinatos de embarcaciones con la excusa de que eran narcotraficantes, mientras que estas fiestas navideñas hemos vivido el secuestro del presidente de un país -en alusión al venezolano Nicolás Maduro-, que es algo que nos parece sorprendente que en los tiempos que estamos se sigan produciendo este tipo de situaciones".