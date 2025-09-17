Izquierdo (UGT) reclama un Plan Industrial, la renovación del CES y reducir la siniestralidad laboral

LOGROÑO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT La Rioja, Jesús Izquierdo, ha reclamado al Gobierno riojano la elaboración de un Plan Industrial para la región, así como ha exigido la renovación del Consejo Económico y Social (CES), que se encuentra en funciones desde julio de 2024, así como ha abogado por continuar trabajando para reducir la siniestralidad laboral.

Izquierdo se ha referido a estos y otros asuntos durante un desayuno informativo, en la sede del sindicato, para valorar asuntos de actualidad. Ha iniciado su intervención condenando la situación en Gaza, señalando que "es vergonzoso e indecente" el "genocidio" que está cometiendo Israel contra el pueblo palestino.

