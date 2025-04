Javi Nieves realiza un recorrido por imágenes Semana Santa logroñesa y pide que estos días "se queden en las entrañas"

"El Misterio es expresado a través de imágenes, olores, sonidos que conmueven... y yo vengo a ponerle palabras", ha dicho el periodista

LOGROÑO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El periodista, Javi Nieves, ha sido el encargo de ofrecer este jueves el discurso con el que dar el pistoletazo de salida a la Semana Santa logroñesa 2025, un pregón "con 11 estaciones", como ha indicado, al hacer un detallado recorrido por los pasos e imágenes que recorrerán nuestras calles durante estos próximos días.

En sus palabras ha pedido a los riojanos y a los logroñeses que no olviden "que no tenemos una religión de muertos sino de vivos. Que estos días santos que nos disponemos a vivir no se queden en lo epidérmico, en lo sensiblero, sino que permeen nuestra piel y se infiltren hasta nuestras entrañas".

Se trata -ha reflexionado- "de que al acabar esta Semana no volvamos a diluir nuestra vida en la rutina, sino que el Amor de Dios nos haga resucitar a una vida nueva. Que todos los días, al levantarnos nos hagamos conscientes de ese amor que nos ha rescatado, y que sepamos tenerlo presente a lo largo del día. Que los que nos rodean vean en nosotros algo distinto. Una nueva vida que antes no estaba ahí".

En este tradicional acto han estado presentes el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, junto con varios miembros de la Corporación municipal. La comitiva oficial de acompañamiento al pregonero se ha formado previamente en la Puerta de los Ángeles de la Concatedral de Santa María de la Redonda desde donde se han dirigido a la iglesia de Santiago el Real, lugar donde se ha leído el discurso.

LA SEMANA SANTA DE LOGROÑO

El reconocido comunicador ha asegurado que hacer este pregón le ha dado la oportunidad "de profundizar en la historia de la Semana Santa de esta ciudad de Logroño". Por eso, tras hacer un recorrido por esta tradición "que se remonta al menos hasta el siglo XVI", el periodista ha recordado a los asistentes que "desde hace siglos vuestros pasos recorren estas calles logroñesas para rememorar los misterios de la Pasión de N. S. Jesucristo".

Además, insiste, "he podido contemplar los pasos, reflexionar y rezar frente a ellos. Muchos me han conmovido y he encontrado en ellos verdaderas obras de arte que hablan de que los artistas de esta ciudad no sólo eran hábiles artesanos sino que tenían su corazón alumbrado y su talento iluminado por aquello que trataban de reflejar".

"YO VENGO A PONERLE PALABRAS"

En Semana Santa, ha proseguido, el Misterio es expresado a través de imágenes, olores, sonidos que conmueven los sentidos "y yo vengo a ponerle palabras a este cúmulo de impresiones".

"Y puesto que empiezo esta Semana Santa con ventaja, porque he podido adentrarme a fondo en los días santos logroñeses, he decidido apoyarme en sus imágenes".

Entre ellas ha recordado a La Borriquita; "cuando veo a las multitudes de logroñeses arremolinándose alrededor del paso, cuando veo las palmas agitándose, me imagino que todos ellos son los mismos habitantes de Jerusalén que fueron a aclamar a Cristo como rey".

También ha tenido un especial recuerdo para La Flagelación. "La siguiente advocación en la que me quiero detener es esta, me ha impactado la postura de Cristo, reclinado sobre la columna, y cómo le falla el pie y se va hundiendo ante el dolor. Cualquiera que ha investigado un poco las prácticas romanas de la flagelación o los estudios de la Sábana Santa sabe la magnitud de la tortura a la que fue sometido nuestro Señor".

"EL PAPEL DE MARÍA"

En El Encuentro "toca hablar del papel de María, figura central de la Cofradía de la Santa Cruz". Ante estas figuras, expresa el periodista, "me viene a la mente la escena de la película de la Pasión, quizás la más hermosa de la película, que representa este mismo momento. La Virgen tiene un flashback y aparece corriendo hacia un Jesús niño que se ha caído. En ese momento corre también hacia su Hijo que está en el suelo y que está siendo golpeado. Se miran frente a frente y Jesús le dice la frase del Apocalipsis: Ves, madre, yo hago nuevas todas las cosas".

La Semana Santa -ha dicho- "es un momento de acompañar a Cristo en su sufrimiento pero también a María".

"Me detengo ahora en la imagen titular de la Cofradía de María Magdalena, una de los más antiguas", prosigue en su discurso. En este momento, explica, "los cuatro Evangelios están de acuerdo en situar a María Magdalena como la primera testigo de la resurrección, es por eso que en 1988, el papa Juan Pablo II en la carta Mulieris Dignitatem la llama "apóstol de los apóstoles".

De acuerdo con la ley judía de la época, "las mujeres y los niños no podían dar un testimonio fiable, creíble. Y sin embargo, es María Magdalena y otras mujeres las que dan testimonio de la resurrección".

Los evangelistas narran simplemente lo que sucedió: "las mujeres son las primeras testigos. Según la tradición, después de la Resurrección, María Magdalena pasó los siguientes años de su vida haciendo penitencia y oración. Esta es la imagen del paso y nos debe recordar que siempre podemos nacer de nuevo para Dios. Da igual nuestro pasado, Él siempre nos está esperando".

LA IMAGEN DEL SANTO SEPULCRO

Tras recorrer otros pasos, el periodista ha finalizado con el del Santo Sepulcro. "La imagen con la que me quedo del Santo Sepulcro es la del miércoles santo, cuando se saca la talla para ser limpiada. Es muy entrañable ver la delicadeza con que se limpia y luego la fila de todos aquellos que van a adorarla".

"En esta delicadeza y este cariño puede encontrarse un paralelismo con la limpieza y preparación del cuerpo de Jesús antes de sellar la tumba. Después de tenerlo en su regazo, María limpió pacientemente la sangre de su Hijo, cortó con cuidado la corona de espinas y fue sacando una a una las espinas que se habían quedado dentro de su frente, echó un ungüento en todas las rajas y desgarros. La Magdalena estaba a sus pies llorando. Luego lo llevaron al sepulcro. Pusieron flores en su costado y lo llenaron de perfumes y especias. Y por último lo envolvieron en una sábana.

Así, ha pedido, "cuando este miércoles acudáis a limpiar el cuerpo y a besarlo y adorarlo, hacedlo con esa misma disposición, esa misma devoción, mimo y respeto que tuvieron las santas mujeres ante el cuerpo machacado de Jesús".