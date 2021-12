Javier Cámara muestra su faceta como fotógrafo en la exposición 'El placer de Mirar': "Hago fotos para no olvidar"

La muestra se puede ver en el Museo de La Rioja hasta el próximo 13 de febrero

"La esencia del cine, en fotografías". Así ha definido el fotógrafo, Jesús Rocandio, la exposición 'El placer de mirar' -incluida en la Semana de las Artes de Actual- que ofrece a través de los ojos del actor riojano, Javier Cámara, una compilación de imágenes, la mayoría de ellas robadas y realizadas con su propio móvil en numerosos rodajes de sus películas. Unas imágenes que, como recuerda el propio actor, las hacía "para no olvidar. Tenía la necesidad de hacerlas y recordar siempre esa belleza y sus gentes".

Javier Cámara sale así de su faceta más conocida como actor para convertirse en fotógrafo aunque, como reconoce, "nunca he pretendido ponerme detrás de la cámara, siempre he sido actor y eso es lo que quiero seguir siendo, pero como actor había perdido la mirada de los demás".

En este sentido, reflexiona, "a veces, me iba a otros países para recuperar esa mirada que aquí encontrabas de vuelta. Aquí no podías observar a nadie porque todos te observaban a ti".

Como fotógrafo "he descubierto la posibilidad de ponerme detrás y quiero mirar desde ese lugar". Hago estas fotos -ha proseguido- "porque quiero recordar momentos muy importantes para mí y había momentos en los que no podía evitar hacerlas".

Como anécdota, recuerda, "había rodajes en los que estaba prohibido hacer fotos para que no trascendiera nada de las películas, pero eran fotos que robaba en 5 segundos porque no podía evitarlo, había algo que me llamaba la atención y tenía que hacerlo. Era una necesidad".

Todo porque, como ha recordado, "el cine es una familia muy grande pero lo cierto es que hay gente a la que no vuelves a ver nunca más en tu vida y estas fotos me traen recuerdos, música y olores. Me ayuda a recordar e irme incluso a 20 años atrás. Eso es lo que me pasa a mí cuando hago estas fotografías".

En la inauguración de esta exposición -que se puede ver en el Museo de La Rioja- también han participado el consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, Pedro Uruñuela; y el director artístico de Actual Festival, Santiago Tabernero, la directora general de Cultura, Ana Zabalegui, y la concejal de Cultura, Carmen Urquía, entre otras autoridades.

Santiago Tabernero ha expresado su emoción por contar con Javier Cámara en esta nueva faceta: "Esta es la tercera inauguración de la Semana de las Artes, y a falta de la que nos queda mañana en La Lonja, creo que es tremendamente emocionante y un lujo lo que estamos descubriendo cada día: primero los tesoros de la colección Vivanco, después la mirada de Alfredo Tobía, y ahora esta muestra maravillosa con Javier Cámara".

'EL PLACER DEL MIRAR'

El aprecio unánime hacia Javier Cámara es la prueba fehaciente de que en España aún podemos ponernos de acuerdo en algo: Drexler lo explicaría cantando eso de que "cada uno da lo que recibe y recibe lo que da", y en el caso de Javier Cámara "no puede ser más cierto", afirman desde el Gobierno regional.

Porque este riojano universal "es muy generoso, tanto delante como detrás de la cámara, en la vida y en su relación con los medios, en su forma ser y de estar en el mundo".

2021 ha sido su año. El éxito de 'Sentimental' y 'El olvido que seremos' en cine, y de 'Vamos Juan' en televisión (reciente premio Ondas a la mejor serie de ficción, coincidiendo con el estreno de la nueva temporada), suman nuevos reconocimientos hacia este auténtico camaleón humano, que proyecta su talento en todo lo que hace.

Buena muestra de ello es esta exposición fotográfica. 'El placer de mirar' (Museo de La Rioja, 16 de diciembre- 13 de febrero) es una producción propia de ACTUAL "en la que descubrimos al excelente fotógrafo que hay tras el actor".

"Recorremos fotogramas de intracine. Javier Cámara como actor modelo y autor sujeto. Vivimos cada instante como algo irrepetible. Miramos con su vista de niño y encuadramos con sus intuiciones de poeta. En esta película muda, hay opinión y vanidad. Javier es la foto fija que muestra cada rodaje; Cámara es el ojo espía, insinuante y, a veces, perturbador. Nos reciben imágenes deslumbrantes, delicadas, pictóricas, íntimas, siempre enamoradas de lo que retratan. Nos sumergimos en los secretos de la propia industria. Son tomas imprevistas, instantáneas que revelan bonhomía vital y talento natural. Javier con su Cámara".