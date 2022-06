La Jefatura Superior de La Rioja lanza la campaña 'Operación Verano 2022'

LOGROÑO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Desde la Jefatura Superior de Policía de La Rioja puesto en marcha un año más la denominada 'Operación Verano 2022', que "otorga un lugar prioritario al establecimiento de planes orientados a proporcionar una efectiva protección y seguridad de los ciudadanos para que disfruten de un verano sin sobresaltos".

De esta forma "se ha lanzado una serie de recomendaciones ante el riesgo de posibles estafas existentes a la hora de contratar a través de internet, alquileres de pisos para pasar las vacaciones de verano".

Desde la Jefatura superior se recomienda no dejarse llevar por las prisas en el momento de reservar alojamientos de verano y así poder concertar con la máxima seguridad las vacaciones. En estas fechas se multiplican las estafas a personas que creen irse de vacaciones a un destino turístico y, cuando llegan, ni existe piso, ni hay arrendador al que acudir y, lo peor de todo, lo que hayamos pagado se ha perdido para siempre al igual que las vacaciones".

Así, "debe extremarse la protección y prevención frente a las estafas online, consolidadas como uno de los hechos que motivan la interposición de más denuncias, muy especialmente, durante los meses de vacaciones".

En este sentido, desde el Cuerpo Nacional de Policía se ha establecido un catálogo de consejos a seguir que nos ayudarán a combatir estas estafas online.

ENGAÑO DE PÁGINAS WEB FALSAS Y ENLACES SOSPECHOSOS

La advertencia policial se dirige de manera especial a las personas que no están habituadas a realizar este tipo de operaciones en portales de internet destinados a alquileres de pisos o que no conocen el funcionamiento de las plataformas especializadas. Es necesario que extremen las precauciones para evitar caer en el engaño de páginas web falsas y enlaces sospechosos que incluso pueden llegar a suplantar a portales especializados.

Ser previsores a la hora de reservar, supone una ventaja a la hora de poder optar a los espacios más demandados y a precios competitivos. Sin embargo, dejarlo todo para última hora puede provocar, debido a las prisas y al miedo a no encontrar una buena opción, que se produzcan algunos incidentes. Estos hechos pueden afectar especialmente a quienes no están habituados a reservar una casa por Internet o a quienes no conocen el funcionamiento de la plataforma, ya que pueden verse afectados por enlaces o informaciones falsas.

PÁGINAS WEB SOSPECHOSAS

Atención a los enlaces. La primera advertencia policial es la de no hacer clic en enlaces que aparezcan incluidos en correos electrónicos desconocidos o que no inspiren confianza. Ese tipo de correos pueden adjuntar enlaces a páginas web falsas capaces de imitar el diseño de los portales especializados. De esa forma pueden suplantar a las empresas de alquiler reales. El peligro en esos casos es máximo porque además de la posible pérdida de dinero, a través de esos enlaces los estafadores pueden robar información personal del cliente o infectar su ordenador o teléfono móvil.

OJO CON LOS PRECIOS BAJOS

Desconfiar de las ofertas demasiado atractivas. La Policía Nacional aconseja desconfiar de las ofertas que aparecen en internet y que ofrecen alquileres a precios muy bajos que combinan con fotos de pisos y casas de gran atractivo. Se trata de ofertas que son "demasiado ventajosas para ser verdad".También hay que desconfiar cuando un propietario quiere hacer demasiados cambios durante el proceso de reserva, por ejemplo en la forma de pago.

CUIDADO CON EL PAGO

Hacerlo siempre a través de la plataforma. Los pagos por el servicio deben realizarse siempre a través de las plataformas especializadas, así el cliente se asegura el pago mediante un sistema de protección múltiple. Hay que desconfiar cuando la persona que alquila propone que se haga un depósito o una transferencia u ofrece un descuento por hacer el pago fuera de la plataforma. Es buena señal que quien alquila el piso o la casa no pida hablar por otros medios ni envía correos electrónicos al margen de la página web de la empresa especializada. En la reserva no pagues más de un 20 por ciento o 30 por ciento.

NADA DE TONOS URGENTES

Intentan presionar. Una norma básica para evitar ser víctima de una estafa es no fiarse nunca de los interlocutores que muestran un tono urgente para intentar presionar a los huéspedes para que hagan la reserva cuanto antes. También se recomienda desconfiar de quienes muestran incoherencias en el idioma en el que se expresan o confunden el nombre de las zonas en las que se encuentra la vivienda a alquilar. Esos errores también se pueden detectar en los textos de los anuncios o incluso que no coincida la zona del alojamiento con los prefijos telefónicos mostrados para contactar.

Una buena recomendación es leer los comentarios de otros clientes sobre los servicios de la empresa y otra comprobar a través de internet si las imágenes de las viviendas ofrecidas se corresponden las zonas geográficas.

DENUNCIAR SIEMPRE

Guardar datos. En caso de sospechar que alguien está intentado cometer una estafa en el momento de contratar un alquiler vacacional, se aconseja denunciar los hechos para que los investigadores puedan iniciar las pesquisas para dar con los estafadores. Es importante guardar los anuncios y los teléfonos de contacto, así como cualquier documentación para facilitar la labor policial y evitar de esa forma que se cometan nuevas estafas. Desde Airbnb señalan que mientras los clientes permanezcan su plataforma web y paguen a través de ella estarán protegidos.

Teniendo en cuenta que muchos de nuestros mayores y jóvenes comienzan a usar estas plataformas para organizar sus vacaciones, en ocasiones por primera vez, puede resultar muy positivo fomentar estos consejos y recomendaciones a las personas de nuestro entorno de esas franjas de edad, recordándoles además la importancia de denunciar ante la Policía Nacional cualquier posible intento de estafa, así como reportarlo a la plataforma cuando se observen posibles conductas irregulares destinadas al fraude.