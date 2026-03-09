Jesús Rubio: "La ampliación de La Maja es una gran noticia que refuerza nuestro proyecto de futuro para Arnedo"

El portavoz del Partido Popular en Arnedo, Jesús Rubio - PP ARNEDO

LOGROÑO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Arnedo valora "muy positivamente" el anuncio realizado este lunes, 9 de marzo, por el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, sobre el inicio del proyecto de ampliación del Parque Empresarial La Maja con la contratación de un estudio de viabilidad. Según ha señalado el propio presidente, ya se ha solicitado la redacción de este informe, que permitirá comenzar a desarrollar los trabajos de ampliación de suelo industrial.

Se trata de un nuevo compromiso que el presidente regional del PP adquiere con los arnedanos y que responde "al compromiso del Partido Popular con el futuro de Arnedo", ha señalado el portavoz Jesús Rubio. "Una magnífica noticia para nuestra ciudad, porque esta ampliación es una apuesta decidida por el crecimiento de Arnedo, ya que permitirá a la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) ofrecer más suelo industrial público, atraer nuevas empresas e inversiones y fortalecer el tejido productivo actual, al tiempo que contribuye a diversificar nuestra economía".

El portavoz del Partido Popular en Arnedo ha destacado, además, que la ampliación del Parque Empresarial La Maja "es una inversión en futuro", tanto para Arnedo en particular como para La Rioja en general, ya que refuerza el papel de nuestra ciudad como uno de los motores industriales de la región.

Asimismo, Rubio ha explicado que la ampliación de La Maja "es una pieza clave en nuestro proyecto para Arnedo, que nos va a permitir seguir trabajando por una ciudad con mejores servicios y en la que no falten oportunidades ni para los jóvenes ni para todo aquel que quiera emprender".

Se trata de un polígono industrial de más de 635.000 metros cuadrados que impulsó el Partido Popular en 2010 para dotar a Arnedo de suelo moderno y equipado, que fuese atractivo para empresas de otros sectores industriales.

"Un proyecto en el que nunca creyó el PSOE de Arnedo y que siempre rechazó, argumentando, entre otras cuestiones, que no les gustaba la ubicación de ese polígono porque beneficiaba a Calahorra".

Junto al Partido Riojano, explican desde el PP, "ambos votaron en contra de ceder los terrenos al Gobierno de La Rioja para que en ello se llevase a cabo una inversión de 30 millones de euros".

Se trata, por tanto, de un parque empresarial "que, si no llega a ser por la mayoría absoluta del PP y el enfoque de futuro de su proyecto político, hoy no sería una realidad. Resulta paradójico que los grupos que antes lo criticaban, hoy se sumen a esta ampliación".

Por todo ello, el portavoz del Partido Popular agradece al Gobierno regional su firme compromiso con Arnedo, destacando que "este proyecto es fruto del trabajo diario entre el PP de Arnedo y la dirección regional. "Estos logros nos motivan a trabajar cada día con el objetivo de construir una ciudad atractiva y llena de oportunidades para que podamos desarrollar aquí nuestros proyectos de vida".