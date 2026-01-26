Jialiang Zhang, del IES La Laboral, ganador de la fase local de la LXII Olimpiada Matemática Española

Jialiang Zhang, del IES La Laboral - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Jialiang Zhang, del IES La Laboral, se ha proclamado ganador de la fase local de la LXII Olimpiada Matemática Española, celebrada el pasado viernes 16 de enero en el Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja.

El segundo y tercer puesto de esta edición han correspondido al alumno Víctor Moreno Solana, del IES Celso Díaz de Arnedo, y a Rubén Vicente García, del IES La Laboral.

Estos tres primeros clasificados de la fase local participarán en la fase nacional que, esta edición, se celebrará en Las Rozas entre los días 12 y 15 de marzo de 2026.

Además, las alumnas mejor clasificadas en las fases locales, hasta un máximo de 20, podrán participar en la prueba de selección del equipo español que representará a España en la Olimpiada Femenina Europea (EGMO), que tendrá lugar en Burdeos (Francia) entre el 9 y 15 abril de 2026.

En este sentido, han recibido 'Mención de Plata' Leire Gómez de Segura Ortigosa, Yassin Hamdoun Trouzi y Emilio Jiménez Pérez; y 'Mención de Bronce', Iker Reinares Laboreo, Leo Vidal Parvianen y Lara López Martínez.

La Olimpiada Matemática Española está organizada por la Real Sociedad Matemática Española, bajo el patrocinio de la Subdirección General de Becas y Ayudas al Estudio, y se desarrolla en dos fases: regional -organizada desde 1993 por la Universidad de La Rioja- y nacional.

En el curso 2025-2026, Alberto Espiga Rodríguez, del IES Duques de Nájera, fue el ganador de la fase local de la LXI Olimpiada Matemática Española.

Jialiang Zhang obtuvo el año pasado el segundo puesto en la LXI Olimpiada Matemática Española y en la XXIX Olimpiada Informática de La Rioja.