Jialiang Zhang, del IES La Laboral, ganador de la fase local de la XXXVII Olimpiada de Física

LOGROÑO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Jialiang Zhang, del IES La Laboral, se ha proclamado ganador de la fase local de la XXXVII Olimpiada de Física, en las pruebas de la fase local celebradas el 19 de febrero en la Universidad de La Rioja.

Jialiang Zhang, que ya se proclamó vencedor de la LXII Olimpiada de Matemáticas, se ha impuesto al resto de participantes, siendo Zoe Hagemman Martínez, del IES Sagasta, la segunda clasificada.

Ambos, que han logrado sendas Medallas de Oro, participarán en la Fase Nacional de la Olimpiada de Física que se celebrará del 10 al 13 de abril de 2026 en la ciudad de Zaragoza.

El primer clasificado recibe un premio adicional, consistente en la concesión de una bonificación por una cuantía equivalente al importe de los precios académicos de la matrícula en el curso 2026-2027 en cualquiera de las titulaciones que se imparten en la Universidad de La Rioja.

La Olimpiada Española de Física tiene como objetivos fomentar las vocaciones científicas, seleccionar a los estudiantes ganadores que representan a España en las competiciones supranacionales y estimular la enseñanza dada la importancia creciente de la física en todos los aspectos de la ciencia y la tecnología y en la formación integral de los jóvenes.

El primer nivel de la Olimpiada son las fases locales, un total de treinta y seis, donde son seleccionados los cien estudiantes que concursan en la fase nacional. Los cinco primeros clasificados en la fase nacional forman el equipo que participa en la International Physics Olympiad -IPhO-, y los cuatro siguientes forman el equipo de la Olimpiada Iberoamericana -OIbF-.

La OEF está organizada por la Real Sociedad Española de Física, a través del Ministerio de Educación, desde 1990.

En la pasada edición, Alberto Espiga, alumno del IES Duques de Nájera de Logroño, se proclamó campeón de la fase local de la XXXVI Olimpiada de Física celebrada en el Complejo Científico-Tecnológico de la Universidad de La Rioja y que contó con la participación de medio centenar de estudiantes de los centros de secundaria riojanos. El segundo puesto correspondió a Adrián Novoa, también alumno del IES Duques de Nájera de Logroño.