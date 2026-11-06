JIG celebra sus 25 años con un acto institucional en Riojaforum - FERNANDO DIAZ

LOGROÑO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

JIG, la empresa logroñesa de gestión de servicios y soluciones digitales, ha celebrado este jueves su 25 aniversario con un acto institucional en Riojaforum, al que han asistido autoridades políticas, clientes, socios y trabajadores de la compañía.

Para Iñaki y Javier Gurria, fundadores de JIG, "estos 25 años son, sobre todo, el resultado del trabajo de un equipo y de la confianza de quienes han apostado por nosotros. Nuestra manera de entender la innovación sigue siendo la misma que el primer día: ponerlo fácil para que las cosas funcionen".

La cita ha puesto el broche a un año de celebración que arrancó el pasado 19 de junio con un evento en Alfaro, localidad de la que JIG toma sus raíces.

Allí la compañía presentó su nueva identidad de marca bajo el lema 'Hola, ¿y si fuera más fácil'.

El acto ha incluido actuaciones musicales en directo, un espectáculo de drones y la 'Plaza de los Seres Vinos', donde 40 bodegas clientes de JIG han mostrado su oferta de enoturismo.

Los asistentes han podido degustar vinos de Somontano, Ribera de Duero y Rías Baixas, además de Mallorca y Cataluña, entre otras, en un recorrido por las principales denominaciones de origen con las que trabaja la empresa.

Lo que nació en 2001 como una apuesta por la formación tecnológica y la gestión de espacios públicos se ha convertido con el tiempo en algo más. En la actualidad, JIG combina dos actividades que responden a una misma lógica: que las cosas funcionen sin complicaciones.

Por un lado, su Segmento Servicios gestiona espacios, equipos y atención al público en los ámbitos de la cultura, el deporte, la atención ciudadana y la academia, tanto en instalaciones públicas como privadas.

Por otro, su Segmento Digital desarrolla software, interfaces, soluciones con IoT y analítica de datos.

Ambas líneas comparten un objetivo común: que todo encaje de forma natural para quien lo utiliza.

La compañía participa además en investigación aplicada.

A través de su laboratorio de innovación, colabora en proyectos europeos de I+D+i como InSecTT, SCOTT, GUARD, INARTRANS o COP-PILOT, junto a universidades, centros tecnológicos y otras empresas, en los que aplica IoT, inteligencia artificial y análisis de datos en entornos reales.

UNA MARCA MÁS CERCANA

El cambio de imagen presentado en junio apuesta por un tono más cercano y conversacional, con una paleta de dos azules, marino y eléctrico, y una tipografía limpia.

Según explica la compañía, la nueva marca no cambia su forma de trabajar, sino que la pone por escrito.

"Creemos que la verdadera innovación no siempre consiste en añadir, sino en simplificar. Llevamos 25 años haciendo que las cosas, simplemente, funcionen", señalan desde la dirección de JIG.