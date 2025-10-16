Una jornada aborda en Logroño la 'Comunicación en la gestión del riesgo de inundación'

LOGROÑO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Casa de las Ciencias de Logroño ha acogido la jornada 'Comunicación en la gestión del riesgo de inundación', en la que han participado personal del Gobierno riojano, entre ellos el director general de Calidad Ambiental, José María Infante, responsables de comunicación y participación de 'Tragatec' y medios de comunicación.

Precisamente ha sido presentada por Infante, para posterior ceder la palabra a la jefa de Sección de Planificación Ambiental del Gobierno riojano, María José Clavijo, a la responsable de Comunicación del proyecto 'Life Ebro Resilience P1', María Mohedano, y la responsable de Participación y Capacitación del mismo proyecto, Alba Ballester.

Al inicio de la misma, el director general de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua ha indicado que "para nosotros la comunicación y los medios de comunicación son actores clave en cómo la sociedad, como el ciudadano, percibe, conoce y afronta cualquier tipo de riesgo natural".

De ahí, que "dentro de la estrategia de Ebro Resilience, en la que el gobierno de La Rioja está muy involucrado, junto con el Ministerio de Transiciones y Reto de Comunicación Gráfico, y también las comunidades autónomas de Navarra y de Aragón, uno de los puntos claves sea la .

comunicación con el ciudadano y cómo comunicar al ciudadano la gestión de los riesgos de cualquier tipo de catástrofe, pero nos centramos sobre todo en el riesgo de inundación".

Con ello, esa gestión del riesgo "no solo se centra expresamente en el momento de la emergencia, en el momento de la alarma, sino que es justo lo que queremos es establecer el diálogo para comunicar, para preparar antes de que cualquier tipo de evento se evolucione y se desencamine, se desate".

EL RIESGO 0 "NO EXISTE"

Infante ha asegurado que "preparar a la sociedad es muy importante y establecer un diálogo entre la parte técnica y la parte administrativa junto con los medios de comunicación para tener una sociedad más preparada entre el riesgo, pues es fundamental para nosotros". Todo ello, bajo el axioma que "el riesgo cero no existe"

"Hay que asumir que una protección total no es posible, y así nos lo demuestra el río, sobre todo el río Ebro, cada vez que baja con una crecida, que reclama sus escrituras, es decir, estamos sometidos a un riesgo", ha destacado.

No obstante, ha indicado que "eso no significa que no podamos actuar frente a reducir nuestra vulnerabilidad, y eso hay que tratarlo de decir, para que veamos que la situación de un riesgo no es una situación de fallo del sistema, es una situación absolutamente natural", al tiempo que ha señalado que "podemos convivir con el río, con la situación de riesgo; otra cosa es que tengamos que reforzar y mejorar el conocimiento".

Para Infante, hay otro aspecto "bastante importante como es el rigor, la claridad y la empatía en el momento de la comunicación, tanto antes de cualquier tipo de evento que pueda suponer un desencadenante o una serie de daños, como posteriormente después".

Ha insistido, en que una labor vital "es tener en cuenta la planificación y las decisiones en un momento de planificación, comunicar cuáles son las actuaciones y transmitir cuáles son las actuaciones de otro tipo de soluciones muy distintas a las que se venían realizando tradicionalmente; soluciones en las que se devuelve al río por ejemplo un espacio para que tenga su crecida normal, eso puede suponer a veces que se te va a inundar tu espacio el espacio que un titular viene normalmente ocupando Todo ese tipo de labor para nosotros yo creo que tambi es muy importante porque al final ayudan a prevenir precisamente da posteriores".

Preguntado por las zonas de La Rioja que tienen mayor riesgo, el director general de Calidad Ambiental ha apuntado que "hay dos tipos de situaciones o dos extraños que se pueden ver como riesgo. En el tramo del Ebro Resilient, pues sabemos que es por las crecidas del propio río y así como de los afluentes de los ríos; esto son una serie de zonas de riesgo y donde se estudian las zonas inundables o las zonas con mayor riesgo de inundabilidad".

Por ello, ha añadido que "hay un plan de gestión donde se identifican estas zonas y en estos momentos el Ebro Resilient, dentro de las distintas partes que comprende el Ebro Resilient, se estudian las zonas inundables, que después en los planes generales de ordenación urbana se tienen que asumir como zonas urbanas o como zonas donde tomar algunas medidas especiales".

"Sabemos que somos los que estamos viviendo en la zona de la ribera del Ebro, somos conscientes de que a la aproximación a esa zona pues estamos en una zona inundable, pero bueno, también tenemos otras zonas que a veces pues las desconocemos porque suponen unas que encima que crecidas son, pues lo que entendemos como barranqueras o salidas pues de caudal de agua pues que no están tan bien cuantificados o tan bien estudiados", ha concluido Infante.