Una jornada, de la ADER y la FER, fomenta la colaboración entre administración, empresas y universidad en I+D+i - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 150 empresas se han dado cita hoy, día 24, en el Círculo Logroñés, con motivo de la jornada 'Impulso de la I+D+i: fomentando la relación entre empresa, gobierno y universidades', coorganizada por la ADER y la FER para fomentar desde el Gobierno de La Rioja y a través de una mejor co-gobernanza público-privada la colaboración abierta entre todas las partes.

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha considerado, durante la inauguración, que "esta relación entre empresas, universidades y administraciones públicas, la triple hélice, resulta esencial para generar conocimiento, impulsar proyectos de I+D+i y facilitar la transferencia de tecnología hacia el mercado"

"La innovación constituye uno de los principales motores de competitividad, crecimiento y transformación del tejido empresarial. Empresas y universidades ya generan por sí mismas una malla de recursos y capacidades de alto valor que constituyen un elemento fundamental para el desarrollo de las sociedades actuales, teniendo en cuenta la relación directa entre la capacidad de innovación de una región y su competitividad, y, por ende, la calidad de vida. Buscamos reforzar estas conexiones y dar a conocer las oportunidades de apoyo", ha explicado León.

PROFESIONALES DE ALTO VALOR

En este contexto, el encuentro ha sido planteado como un espacio de inspiración, aprendizaje y networking para seguir fortaleciendo el ecosistema de innovación de La Rioja y "alcanzar un círculo virtuoso que produce profesionales de alto valor para incorporar en las empresas, y en el que éstas generan una mayor riqueza y calidad de vida para la sociedad".

La cooperación-colaboración entre universidades y empresas se puede traducir, entre otros, en el desarrollo de nuevos o mejorados productos-servicios-procesos a través de proyectos de I+D+i individuales o colectivos; la realización de prácticas en empresas o becas con el soporte de empresas; la cesión o compartición de instalaciones, equipamiento o profesionales, por ambas organizaciones; el surgimiento de nuevas empresas de cierta base tecnológica; la formación de los nuevos titulados más acorde a las necesidades del mercado y con una salida profesional más acelerada; o unas garantías y niveles de financiación para la I+D a realizar por ambos tipos de organizaciones superiores a los obtenidos en su ausencia.

Durante la jornada, representantes institucionales, universidades y empresas han compartido experiencias de éxito, instrumentos de apoyo y buenas prácticas para el desarrollo de proyectos innovadores.

La ADER y el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) han informado de sus ayudas y servicios de apoyo al desarrollo de proyectos de I+D+i. La Universidad de La Rioja (UR) y la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) han presentado su oferta-catálogo de servicios, investigación y desarrollo enfocado hacia las empresas. Y cuatro empresas riojanas han compartido con ellas una mesa redonda.

En este sentido, Pilar González Gotor Jefa del departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial del CDTI, ha insistido en que la "unión de todo este ecosistema innovador fomenta más la innovación, el desarrollo de empresas riojanas, el desarrollo de tecnología. Ya en 2025 vimos cómo aumentaba mucho el número de proyectos financiados para entidades riojanas y creemos que hay que seguir por este camino y por eso apoyamos este tipo de eventos".

A su vez, el vicerrector de Política Científica de la Universidad de La Rioja, Eduardo Fonseca, ha presentado las capacidades científicas, tecnológicas y de transferencia de la Universidad, así como las oportunidades de colaboración con el tejido empresarial.

Por su parte, en su ponencia, el vicerrector de investigación de UNIR, Pablo Moreno Ger, ha ahondado en el desarrollo del Ecosistema de Investigación VIURA, una iniciativa orientada a consolidar la generación de conocimiento como eje estratégico de la universidad. Asimismo, ha expuesto el modelo de investigación y transferencia 360º de UNIR, sus áreas de investigación prioritarias, las oportunidades de colaboración y servicios especializados, y la capilaridad internacional de la institución.

PRIMAS A LA COLABORACIÓN

El Gobierno de La Rioja, a través de la ADER, potencia las colaboraciones entre universidades y empresas de una forma muy intensa desde la convocatoria 2024 de proyectos de I+D+i orientados a mercado, con una prima del 20 % por colaboración universidad-pyme y del 10 % si se trata de una gran empresa.

Entre 2023 y 2025, unos veinticuatro proyectos de I+D+i orientados a mercado han contado con colaboración de empresas riojanas con la UR y la UNIR.

Asimismo, la ADER fomenta la contratación de tecnólogos y/o investigadores, como pueden ser los nuevos egresados de la universidad, a través de los Cheques Talento y de las convocatorias de becas en prácticas: I+D, Diseño, Internacionalización.