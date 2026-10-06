Una jornada analiza el uso no regulado de los grandes avances tecnológicos por gobiernos y grandes corporaciones

LOGROÑO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Jornada 'Tecnología y vulneración de Derechos Humanos' aborda el miércoles 7 de octubre en la Universidad de La Rioja el uso no regulado de los grandes avances tecnológicos por parte de gobiernos de todo el mundo y grandes corporaciones.

Esta actividad tendrá lugar en el Salón de Actos del Complejo Científico Tecnológico a partir de las 17,00 horas con entrada libre.

Está organizada en el marco del Máster en Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático, cuenta con el patrocinio de la Escuela de Máster y Doctorado (EMYDUR) y la colaboración del Colectivo de Inteligencia Artificial e Inteligencia Social (CIAIS) y Amnistía Internacional.

La Jornada 'Tecnología y vulneración de Derechos Humanos. Es momento de que la tecnología ponga por delante a las personas y a los derechos humanos', en colaboración con Amnistía Internacional La Rioja, analizará si el uso no regulado de los grandes avances tecnológicos, por parte de gobiernos de todo el mundo y grandes corporaciones, pone "en serio riesgo los derechos humanos, especialmente de los grupos históricamente marginados, así como el medio ambiente".

En la sesión, se proyectará el documental 'Forever Peace Now', dirigido por Vahid Razavi, experto en tecnologías, defensor de derechos humanos y fundador de la organización Ethics in Technology, filme que desenmascara cómo las grandes empresas del sector tecnológico colaboran con la industria armamentista y de ciberseguridad.

Tras la proyección, se contará con la intervención de Beatriz Martos, responsable de Campañas de Tecnología y Derechos Humanos en Amnistía Internacional España, quién explicará por qué esta organización considera que es el momento de que la tecnología ponga por delante a las personas y los derechos humanos.

A continuación, se llevará a cabo un debate con las personas asistentes.

El Colectivo de Inteligencia Artificial e Inteligencia Social (CIAIS) aúna personal investigador de las áreas informáticas y de otras disciplinas para abordar problemas desde una perspectiva enfocada al bien social.

Sus sesiones y jornadas suelen consistir en el planteamiento de alguna situación de intervención social que se complementa con una presentación técnica de las tecnologías informáticas que pueden incidir en esa situación.

En este sentido, Amnistía Internacional se opone a que la tecnología sea utilizada por gobiernos de todo el mundo y grandes corporaciones para silenciar activistas; para amplificar la discriminación de las comunidades marginadas; para vigilarnos o para acallar la protesta.