Una jornada busca acercar la realidad de la adopción y la importancia de acompañar a las familias durante el proceso

El Gobierno de La Rioja y AFAAR acercan la realidad de la adopción y la importancia de acompañar a las familias durante el proceso - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jornada 'Sostener la espera e incertidumbre, construir comunidad', que se desarrollará el 9 de noviembre, busca acercar la realidad de la adopción y la importancia de acompañar a las familias durante el proceso. La misma servirá para compartir experiencias, ofrecer herramientas emocionales y reforzar las redes de apoyo entre familias.

Previa a ella, la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha participado este viernes en un encuentro informativo con motivo del Día Mundial de la Adopción, que se conmemora ese 9 de noviembre, para acercar a la sociedad esta realidad.

El encuentro ha contado con la participación de la directora general de Servicios Sociales e Instituto de la Igualdad, Marta Gómez; el presidente de la Asociación de Familias Adoptantes y de Acogimiento de La Rioja (AFAAR), Juan Llach; y Elvira Miranda, madre adoptiva y miembro de la junta directiva de la asociación, que ha compartido su experiencia personal.

Durante su intervención, Martín ha destacado la importancia de seguir avanzando en el apoyo a las familias adoptantes y acogedoras, a las que ha definido como una pieza fundamental para garantizar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes.

En este sentido, ha subrayado que estas familias ofrecen a los menores "lo mejor que se le puede dar a un niño, que es ese amor de familia", especialmente a aquellos que no han tenido la oportunidad de crecer en un entorno familiar.

La consejera ha puesto en valor la labor que desarrolla AFAAR, una asociación que cuenta actualmente con más de 80 personas asociadas y que ya ha registrado más de una veintena de inscripciones para la jornada que desarrollará el próximo lunes.

Asimismo, ha destacado los avances impulsados durante los últimos tres años y medio en materia de acogimiento familiar, un ámbito en el que, según ha señalado, "se ha dado un salto no solo cuantitativo, sino sobre todo cualitativo", ampliando las posibilidades para que los menores puedan crecer y desarrollarse en un entorno familiar.

Martín ha incidido también en la importancia de escuchar a quienes viven estos procesos en primera persona, tanto a las familias adoptantes como a las acogedoras, cuyos testimonios permiten conocer mejor las necesidades, los retos y las oportunidades que plantea la construcción de nuevos vínculos familiares.

"FORTALECER"

Por su parte, el presidente de AFAAR, Juan Llach, ha explicado que la jornada 'Sostener la espera e incertidumbre, construir comunidad' nace de la necesidad de crear y fortalecer una red de apoyo entre las familias que atraviesan las distintas etapas del proceso adoptivo.

Llach ha detallado que el encuentro permitirá escuchar testimonios de familias adoptantes y también de una joven adoptada, que compartirá su propia perspectiva sobre la espera y la incertidumbre.

Además, ha destacado que el programa incluirá un taller de expresión emocional a través de piezas LEGO y una mesa redonda con profesionales de la Consejería de Salud y Políticas Sociales y de la Asociación Pro-Infancia Riojana (APIR), con el objetivo de ofrecer respuestas a las inquietudes de las familias y favorecer el intercambio de experiencias.

"ALTIBAJOS" CON EL PROCESO

Elvira Miranda, madre adoptiva y miembro de la junta directiva de AFAAR, ha aportado su experiencia personal como madre de un niño adoptado en China y ha destacado la ilusión con la que se ha organizado este encuentro.

Miranda será, además, la encargada de conducir el taller emocional con piezas LEGO, una metodología que lleva años utilizando en el ámbito educativo para favorecer la expresión de las emociones y mejorar la convivencia.

Ha explicado su proceso de adopción lo vivió "con altibajos, en un proceso largo, en China, haciéndolo con una vía un poco desconocida, que se llama 'Pasaje verde', que son niños con necesidades educativas especiales, y en las que aquí no son muy graves, pero dependiendo del país de origen si que lo son".

"Tuve momento de estar muy a tope y muy ilusionada, y con otros de decir que no iba a llegar nunca; y cuando llegó el momento pensé que en qué me había metido", ha reconocido, para apuntar que "luego aquí, tuve un año en el que lloraba prácticamente a diario, hasta que hicimos la conexión entre los dos y mi marido, pero ahora muy contenta y feliz". El niño ha señalado que lo adoptó con 1 año y ahora tiene ya 10.

En esta ocasión, la actividad se adaptará a las familias adoptantes para facilitar que puedan expresar sentimientos que, en ocasiones, resultan difíciles de verbalizar.

LA ADOPCIÓN EN LA RIOJA

Entre 2021 y 2025, La Rioja ha registrado 32 adopciones nacionales: cinco en 2021, cuatro en 2022, cinco en 2023, doce en 2024 y seis en 2025. En lo que va de 2026, todavía no se ha formalizado ninguna adopción nacional, aunque se han registrado cinco guardas con fines de adopción.

Estos datos corresponden a distintas fases del proceso y deben interpretarse por separado. Las guardas con fines de adopción son una fase previa a la constitución de la adopción y no equivalen a adopciones ya formalizadas.

En los años anteriores se contabilizaron una guarda en 2021, seis en 2022, cuatro en 2023, una en 2024 y ninguna en 2025. En cuanto a las resoluciones de idoneidad para la adopción nacional, en lo que va de 2026 se han registrado trece, frente a las siete de 2025, cuatro de 2024, catorce de 2023 y diez tanto en 2022 como en 2021. Estas resoluciones forman parte del proceso de valoración de las personas que se ofrecen para adoptar y tampoco equivalen al número de adopciones formalizadas.

En el ámbito internacional, La Rioja ha registrado una adopción en 2026, mientras que entre 2021 y 2025 no se contabilizó ninguna.

Asimismo, este año se han emitido dos resoluciones de idoneidad para adopción internacional.

En los ejercicios anteriores se registraron una en 2021, dos en 2022, seis en 2023, dos en 2024 y una en 2025.

Como referencia estatal, los datos provisionales de protección a la infancia del Ministerio de Juventud e Infancia correspondientes a 2023 recogen 555 adopciones nacionales y 192 internacionales en España.

Un espacio para compartir experiencias y acompañar la espera La jornada 'Sostener la espera e incertidumbre, construir comunidad' tendrá lugar el lunes 9 de noviembre, de 17,30 a 19,30 horas, en la sede de la Fundación Ibercaja de la plaza de la Diversidad, en Logroño.

El programa combinará testimonios, un taller participativo con piezas LEGO y una mesa redonda.

La recepción de asistentes comenzará a las 17,15 horas y la apertura tendrá lugar a las 17,30 horas, a cargo de AFAAR.

A continuación, el espacio 'Voces que acompañan', de 17,40 a 18,10 horas, reunirá distintas experiencias personales, incluida la perspectiva de una joven adoptada, para compartir vivencias y aprendizajes relacionados con la adopción.

De 18,10 a 19,00 horas, Elvira Miranda conducirá el taller 'Construir la espera', que utilizará piezas LEGO como herramienta de expresión para explorar recursos emocionales y redes de apoyo.

La jornada continuará con una mesa redonda, de 19:00 a 19:30 horas, en la que participarán representantes de AFAAR, personal técnico del Gobierno de La Rioja y APIR.

Este espacio permitirá abordar cuestiones generales, resolver dudas y compartir perspectivas sobre el acompañamiento durante el proceso adoptivo.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del siguiente formulario: https://forms.gle/AF82fUAdB4xqYUzRA