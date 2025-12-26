Jornada Puertas Abiertas en Valdezcaray: Esquí con 2,8 km y 4 Pistas

Pista de Principiantes en Valdezcaray - VALDEZCARAY

LOGROÑO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Valdezcaray cuenta este viernes, 26 de diciembre, en la jornada de puertas abiertas, con forfait gratuito, con cuatro de sus 26 pistas en funcionamiento y 2,8 kilómetros esquiables, un cinco por ciento del total. En este momento hay en la estación 1 grados bajo cero de temperatura y está soleado.

De acuerdo a las previsiones de la estación, las pistas abiertas son 'La Cascada', 'Principiantes', 'El Camino' y 'Salegares'.

El espesor de la nieve se encuentra entre los 10 y los 25 centímetros en altitudes situadas entre los 1.530 y los 1.620 metros, con calidad de nieve polvo.

Por su parte, la previsión apunta a que los accesos estarán abiertos, así como cuatro remontes TSD 'La Cascada', TSF 'Salegares', TSF 'Valdezcaray' y TQ 'Principiantes'.

Como informan desde la propia estación, "no se responsabiliza de los accidentes derivados del uso de los itinerarios fuera de pista". Por tanto, los usuarios deberán informarse en la propia estación antes de acceder a ellos, ya que su situación varía con facilidad.