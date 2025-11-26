Unas jornadas apuestan por eliminar barreras a las que se enfrentan alumnos con discapacidad y favorecer su inclusión

Unas jornadas en la UR apuestan por eliminar barreras a las que se enfrentan alumnos con discapacidad y favorecer su inclusión - EUROPA PRESS

LOGROÑO 26 Nov. (EUROPA PRESS)

La Universidad de La Rioja acoge este miércoles, 26 de noviembre, la jornada INSERTA Empleo 'Acercando la discapacidad' que busca promover la inclusión educativa, social y laboral de las personas con discapacidad en la universidad y fomenta la participación del alumnado, especialmente jóvenes, y del personal universitario con el objetivo de sensibilizar sobre las barreras que enfrentan las personas con discapacidad.

La rectora de la UR, Eva Sanz, ha participado en la jornada recalcando su importancia porque la UR "quiere ser inclusiva y está dando grandes pasos para convertirse en referente".

En la actualidad, la universidad pública cuenta con 59 estudiantes que han accedido por el cupo de discapacidad. Además, en los últimos cinco años también se están ofertando plazas de personal docente e investigador con reserva para personas con discapacidad.

En concreto, prosigue Sanz, "en los últimos años se nos han incorporado dos personas precisamente por este cupo y estamos tomando medidas de inclusión y de adaptación de las jornadas laborales a personas que tienen alguna discapacidad".

DISCAPACIDAD, EN SENTIDO AMPLIO

Se trata de adaptar la UR a alumnos con una discapacidad, entendida en el sentido amplio, es decir, "que puede ser en un momento determinado una discapacidad acreditada pero también en algunos momentos una discapacidad eventual o una limitación temporal o eventual para ejercer sus tareas profesionales en el 100% de sus capacidades".

Desde la UR han querido agradecer al Grupo Social la ONCE, a la Fundación Inserta, "por haber llamado a nuestra puerta para celebrar esta jornada, para sensibilizar a nuestra comunidad universitaria sobre la discapacidad y también para atraer a las personas con discapacidad y animarles para que sepan que pueden aportar muchísimo dentro de la comunidad universitaria de la Universidad de La Rioja".

Entre las medidas adoptadas por la UR para facilitar el acceso a estas personas, la rectora explica que dentro de la organización de la jornada laboral anual, por ejemplo, en el personal docente e investigador "si hay una persona que tiene una discapacidad acreditada o que está pasando por una situación sensible que le impide desarrollar sus tareas en una situación normal, hay una comisión que valora esa situación e intenta adaptar su jornada laboral".

Como indica, el personal docente e investigador tiene una parte de dedicación como profesor y otra parte de dedicación investigadora, entonces, "se regula un poco ese encargo manteniendo un equilibrio en la jornada laboral" según se les valore para adaptarles el puesto de trabajo pero también los horarios en los que imparte docencia, incluso los apoyos que se le pueden aportar para que las relaciones con los estudiantes y con el resto de los compañeros sea del 100%".

UN EJEMPLO "DE LO QUE HAY QUE HACER"

En las jornadas también ha intervenido la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, quien ha asegurado que estas jornadas son un ejemplo "de lo que hay que hacer", es decir, de unir todos los valores, todos los objetivos comunes que tenemos las instituciones en aras de la sensibilización de las personas con discapacidad.

"Yo creo que poner todo esto en el mismo foro nos va a ayudar a conseguir algo tan importante como es la sensibilización a la población en general de los retos a los que se enfrentan las personas con discapacidad, pero también dar a conocer esos valores de esfuerzo y de superación que día a día tienen las personas con discapacidad".

Por su parte, la responsable de Inserta Empleo Castilla y León y La Rioja, Begoña Grijalvo, ha puesto en valor la importancia de estas jornadas para sensibilizar al colectivo de estudiantes de la Universidad y que conozcan de primera mano las barreras que encuentran diariamente las personas con discapacidad.

"Entendemos que es el foro más adecuado porque aquí no solo se genera conocimiento sino que también hay convivencia. Es muy bueno para que empiecen a entender esas dificultades que tienen, implicarse más cada día".

Como ha defendido, las barreras a las que se enfrentan son "muy variadas" porque no solamente están las físicas, que son las más evidentes, sino que también están las mentales. "Hay que dar visibilidad a toda la discapacidad, sabiendo que tienen limitaciones pero que pueden hacer otras cosas. Cuando tú das visibilidad, empiezas a eliminar estereotipos".

"LOS TRIUNFADORES SON LOS QUE TODOS LOS DÍAS INTENTAN LEVANTARSE"

En las jornadas también ha intervenido el cabo, Luis Miguel López, del Grupo de Operaciones Especiales, quien a causa de un accidente laboral perdió una pierna. Según su experiencia, "es muy importante saber que cuando te pasa una situación como la mía, hay herramientas muy buenas para salir adelante y volver a ser tú".

Como ha reflexionado, en la vida "es verdad que tenemos la máxima de que hay que triunfar pero realmente los triunfadores son todos los que todos los días intentan levantarse intentan trabajar intentan mejorar".

También ha tomado la palabra la alumna de la UR, Aitana Fernández Solano, que cuenta con una discapacidad visual. Como ha explicado, ha estudiado en Lengua y Literatura Hispánica y actualmente cursa el máster de profesorado además de ser becaria de investigación en el Departamento de Lengua y Literatura Hispánicas.

Según su experiencia, la UR "ayuda pero es muy importante el profesorado que te toque. Si está implicado o no está implicado, porque al final la universidad puede hacer muchas cosas, pero la ayuda es la persona".

"Y yo creo que he tenido la suerte de encontrarme con muchos profesores implicados y que por eso he llegado hasta aquí. Ahora estoy haciendo una investigación para comenzar mi doctorado sobre la lectura en braille en textos, sobre todo jurídicos, para que las personas con discapacidad intelectual puedan comprenderlos y también con un lenguaje claro para que los ciudadanos de a pie los podamos comprender".

"LAS LIMITACIONES NOS LAS PONEMOS NOSOTROS"

Como reconoce, "las limitaciones nos las ponemos nosotros. Entonces, yo todo lo que he querido lo he hecho, con más esfuerzo o con menos, pero lo he hecho". En su caso "me han tenido que adaptar materiales y luego en algunos exámenes sí que necesito más tiempo o que se me verbalice lo que pone en la pizarra, pero sobre todo, pequeñas adaptaciones".

La Jornada INSERTA Empleo 'Acercando la discapacidad a la Universidad de La Rioja' ha tenido lugar en el Aula Magna del Edificio Quintiliano. Organizada por la Fundación ONCE en colaboración con la Universidad de La Rioja.

FUNDACIÓN ONCE E INSERTA EMPLEO

Fundación ONCE es la principal entidad social española que trabaja para la plena inclusión de las personas con discapacidad con el desarrollo de iniciativas y programas en los campos del empleo, la formación, así como la accesibilidad y el diseño para todos con el fin de impulsar entornos, productos y servicios globalmente accesibles.

Así, Fundación ONCE puso en marcha la organización Inserta Empleo, que es la entidad de recursos humanos experta en la atención a las personas con discapacidad y que centra su actividad en mejorar su formación y conseguir su inclusión en el mercado laboral.

Cuenta con una experiencia de más de 25 años. Ayuda a las personas con discapacidad a encontrar empleo, las forma si fuera necesario, y ofrece a las empresas los mejores candidatos para los puestos que necesitan cubrir. Todo ello sin coste alguno.

La actividad de Inserta Empleo se enmarca en los programas estatales FSE+ de 'Empleo Juvenil' (CCI 2021ES05SFPR001) y de 'Inclusión Social, garantía infantil y lucha contra la pobreza' (2021ES05SFPR003) y en el programa 'FSE+ Comunidad Autónoma de Canarias', (CCI2021ES05SFPR009), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta Empleo, con la cofinanciación de la Unión Europea.