Jornadas Gastronómicas de la Verdura se consolidan como una auténtica fiesta de promoción de las verduras de Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Del 17 al 24 de abril Calahorra ha vivido una auténtica fiesta en las que las verduras de los campos calagurritanos han sido las protagonistas de los más de 60 actos que se han desarrollado.

En su trigésima edición, las Jornadas Gastronómicas de la Verdura han brillado, convirtiendo a Calahorra en la capital del sabor vegetal y a esta Fiesta de Interés Turístico Regional en un referente gastronómico nacional.

Estas jornadas son más que un evento culinario, son una celebración turística y económica que promociona el producto local y proyecta la imagen de la 'Ciudad de la Verdura'. Durante estos días 10 días, las verduras han tomado la ciudad para ensalzar su calidad, variedad y versatilidad porque en Calahorra no solo se cultivan y se comen, también se beben, decoran, visten y hasta endulzan.

Calahorra se ha transformado en un atractivo y gran escaparate gastronómico donde las verduras se han podido degustar en los 14 restaurantes que han participado en esta edición y los 35 establecimiento hosteleros que han integrado la Ruta de Pinchos, así como en los 19 bares que han formado parte del Túnel del Pincho.

También las degustaciones que han ofrecido las 6 peñas locales, la compañía 'Palacios Alimentación con el chef Diego Sáenz, Congelados Virto y la asociación de cocineros internacional 'Fogones del mundo: compartiendo costumbres e historia'. En total, se han servido más de 4.000 raciones.

TEATRO IDEAL

El teatro Ideal colgó el cartel de no hay entradas el día de la inauguración de las Jornadas Gastronómicas de la Verdura con los cocineros Ignacio Echapresto, del restaurante 'Venta Moncalvillo', y Joseba Arguiñano. La carpa, que este año se instaló en el recinto ferial, volvió a llenarse de público, más de 1.100 personas, para presenciar la Pasarela 'Ciudad de la Verdura', cuya madrina ha sido la modelo, presentadora y actriz Laura Sánchez. Un desfile, único en el mundo, que ha destacado por la calidad, creatividad, originalidad y el magnífico diseño de los trajes presentados al concurso.

En esta edición a los trajes, joyas, tocados y alpargatas confeccionados con verduras se ha sumado una colección de bolsos. Una de las actividades que más gente ha congregado en esta trigésima edición.

MODA Y GASTRONOMÍA

Moda y gastronomía se fusionan en esta pasarela que transforma verduras en obras de arte, alcanzando una gran repercusión regional y nacional y atrayendo cada año a más visitantes y curiosos. Durante el fin de semana, el Mercado de la Verdura con 23 expositores ha recibido la visita de numerosos calagurritanos y turistas que no querían irse de Calahorra sin adquirir verduras, conservas, aceites, vino, merchandising de la ciudad y las jornadas, etc.

En los talleres de centros y bebidas de verduras han participado 75 personas y las plazas ofertadas para los paseos con calesas por los campos calagurritanos se han agotado.

A las experiencias turísticas y la visita por la zona histórica han asistido 75 personas.

Asimismo, más de 2.000 escolares, de Educación Infantil y Primaria de todos los centros educativos de Calahorra, han realizado las actividades que el Ayuntamiento ha organizado estos días para fomentar hábitos saludables y dar a conocer el producto local.

Las 250 inscripciones para la III Marcha nocturna de las verduras se han completado, al igual que las de los talleres infantiles del sábado.

También el partido fútbol de veteranos ha contado con muchos seguidores en las gradas del campo municipal 'La Planilla'. El ciclo de charlas ha despertado gran interés con la asistencia de una media de 50 personas cada día y las exposiciones programadas han recibido un destacado número de visitantes. Todos estos datos confirman el éxito de la trigésima edición de las Jornadas Gastronómicas de la Verdura y su consolidación como el evento culinario más importante de La Rioja y un referente para el calendario gastronómico nacional.

En las calles se ha vivido un ambiente de auténtica fiesta amenizado por charangas, batukada y la ronda jotera.

En general, la afluencia de visitantes ha superado las cifras del año pasado. Este éxito es compartido. Por eso, el Ayuntamiento de Calahorra "quiere dar las gracias a los patrocinadores, colaboradores, participantes y visitantes que le acompañan y contribuyen a engrandecer, año tras año, las Jornadas Gastronómicas de la Verdura, superándose en cada edición".