José Ignacio Pérez anima a "seguir unidos sin mostrar desesperanza" porque ésta es "la mayor deslealtad a España"

Actualizado 12/10/2018 14:47:13 CET

LOGROÑO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en La Rioja, José Ignacio Pérez, ha animado a los ciudadanos a que "sigamos unidos sin mostrar desesperanza", porque ésta es "la mayor deslealtad a España" y les ha recordado a los miembros de la Guardia Civil que "por muchas que sean las turbulencias a las que se vea sometida vuestra integridad, seguís siendo uno de los símbolos más importantes para el conjunto de todos los españoles".

José Ignacio Pérez ha realizado estas declaraciones este viernes en Logroño, en el transcurso del acto de celebración de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona del Cuerpo de la Guardia Civil, que se ha llevado a cabo, como es tradición, en las dependencias oficiales de la Comandancia de La Rioja.

En su discurso, el primero en este día desde que asumió el cargo, se ha centrado, entre otros aspectos, en la cohesión territorial, Cataluña, los delitos contra las mujeres y los menores, la banda terrorista ETA y en los nuevos retos y amenazas que nos acechan a nivel global.

Previamente, José Ignacio Pérez ha querido agradecer a los agentes de la Guardia Civil "vuestra contribución a la sociedad; a la española en general y a la riojana en particular" porque la seguridad "garantiza la libertad de los ciudadanos, su calidad de vida... y contribuye al crecimiento y al progreso de los territorios".

Es ahora, ha continuado, "en los que vuestro profundo sentido del honor, la disciplina y el servicio a España, sirven de guía y ejemplo a quienes creemos también en la cohesión territorial, como instrumento imprescindible para la cohesión social, y como garantía de crecimiento y progreso colectivo".

CATALUÑA

José Ignacio Pérez no ha querido dejar pasar la oportunidad "de reconocer y agradecer" también la actuación de la Guardia Civil en situaciones tan complicadas como vividas en Cataluña. En este sentido, ha explicado, "ayer, me solidaricé y me emocioné con las palabras del General de División de la zona de Cataluña de la Guardia Civil, Pedro Garrido, en un acto similar al que estamos realizando. Me solidaricé cuando transmitió el sentimiento de difamación al que estaba sometido el cuerpo por grupos minoritarios y me emocionó que lo hiciera en catalán".

"Que una lengua española como es el catalán no se permita que se la apropien la radicalidad catalana, me pareció emotivo. Llevo buena parte de la vida trabajando para que se comprenda en el resto de España la ecuación por la que si 'Cataluña es España, su cultura es de todos nosotros'".

MUJERES Y MENORES

En otro orden de asuntos, el delegado del Gobierno en La Rioja les ha animado, además, a que sigan trabajando "con esa misma intensidad y entrega en la prevención y control de todos aquellos delitos que más preocupan y alarman a nuestra sociedad". Especialmente, "aquellos que se cometen contra mujeres, menores y, en definitiva, los colectivos más vulnerables y desprotegidos".

En este punto, Pérez les ha felicitado también por el reciente desmantelamiento de una red de explotación laboral que operaba en La Rioja Baja; "una lacra que, a pesar de los avances que se han venido realizando en los últimos años, sigue manifestándose en algunos episodios tan lamentables como el que conocíamos hace tan solo unos días, y que pone de manifiesto la codicia y la falta de escrúpulos de quienes tanto se esfuerzan en amenazar la libertad de las personas de la forma más cruel".

Durante su discurso también ha querido resaltar el papel fundamental que la Guardia Civil ha desempeñado y sigue desempeñando en la lucha contra el terrorismo, "a costa de sus propias vidas, del dolor y el sufrimiento de sus familias, amigos y compañeros".

Recientemente se ha certificado el fin de la banda terrorista ETA, y el fin de esa historia "se ha escrito también con vuestro arrojo, perseverancia y profesionalidad. También, con vuestra sangre, a costa de la vida de muchos que hoy quiero volver a recordar". En este sentido, ha continuado, "esa lucha no ha terminado. Todavía queda por recorrer un largo camino de justicia y reparación".

NUEVOS RETOS

Y, ahora, se presentan ante nosotros "nuevos retos en forma de amenaza a nuestras libertades; en un contexto más global, en el que han surgido nuevos escenarios, nuevas formas de terrorismo al que, sin embargo, estamos seguros somos capaces de hacer frente con la misma eficacia gracias a la continua capacidad de adaptación y versatilidad del Cuerpo", ha explicado.

"Somos también un ejemplo en el escenario internacional. Permítanme felicitar a la Unidad de Acción Rural por sus 40 años de historia. Una historia salpicada de éxitos que avalan su prestigio y su enorme proyección fuera de nuestras fronteras".

Además, José Ignacio Pérez se ha referido también a la integración "de cuyo mejor ejemplo ha sido la incorporación progresiva pero cada vez más representativa de la mujer a la Guardia Civil. La mujer, que se representa hoy en nuestra comunidad, en el más que significativo porcentaje del 12,5% del Cuerpo" y ha agradecido el compromiso adquirido por el ministro del Interior el pasado 5 de octubre en el sentido de hacer efectiva, este mismo mes de octubre, la equiparación salarial de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil.

"LEALTAD Y DISCIPLINA"

En el acto también ha participado el coronel jefe de la 10ª Zona de la Guardia Civil en La Rioja, José Raposo, quien ha querido poner en relieve "los dos pilares fundamentales" sobre los que se debe sostener el Cuerpo: "lealtad y disciplina".

"Aferrándonos a estos valores, la institución seguirá sumando años de existencia", ha asegurado y, por ello, de cara al futuro, ha pedido a todos que "no caigan en la relajación ni en la autocomplaciencia" porque "nuestra meta es conseguir una institución anclada con fuertes raíces en el pasado pero que tenga plena vigencia en el siglo XXI".

Además, José Raposo ha querido agradecer a todos los riojanos su comportamiento así como "sus altos valores cívicos que demuestran a diario" para mantener siempre "la armonía" y mostrar "respeto a las normas de convivencia".

A ellos les ha recordado que "estaremos siempre en todos los frentes, aunque sean muchos, actuando en defensa de los derechos y libertades de los riojanos".

"Los Guardias Civiles -ha continuado- seguiremos siendo el escudo protector ante los que practican el fanatismo, la intolerancia, la violencia la delincuencia o la falta de civismo".

José Raposo ha agradecido su "labor, esfuerzo y valentía" a los miembros de la Guardia Civil así como a sus familias y ha querido lanzar un profundo agradecimiento "para aquellos que prestan servicio en Cataluña porque lo hacen en condiciones de gran dureza, alejados de sus familias y, muchas veces, faltos de apoyo y comprensión exterior".

Además, ha tenido unas sentidas palabras para aquellos que han pasado este año a condición de reserva así como a los que han perdido la vida en servicio.

En un día soleado y con ambiente festivo, muchos han sido los ciudadanos que se han acercado hasta las dependencias oficiales para celebrar junto a la Guardia Civil el día de su patrona. Entre ellos ha destacado, además, la presencia de numerosas autoridades regionales y locales, como la presidenta del Parlamento de La Rioja, Ana Lourdes González, o la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra.

Tras una misa en la Concatedral de La Redonda, el evento ha comenzado con la incorporación de la Enseña Nacional y, tras la llegada de los autoridades, se ha pasado revista a la formación para continuar con la imposición de condecoraciones. El acto ha terminado con el tradicional homenaje a los que dieron su vida por España.