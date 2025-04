Josie: "Es sorprendente cómo se puede llegar a trabajar la verdura a esos niveles textiles y de joyería"

El estilista de moda ha sido padrino de la XII Pasarela 'Ciudad de la Verdura' de Calahorra

El padrino de la XII Pasarela 'Ciudad de la Verdura', el reconocido estilista de moda Josie, ha valorado de forma muy positiva el trabajo de los diseños que se han visto este año en la pasarela de la Carpa del Silo de Calahorra. "Es muy sorprendente cómo se puede llegar a trabajar la verdura a esos niveles textiles y también de joyería", ha dicho.

El estilista ha reconocido sentirse "encantado" de haber podido disfrutar de esta experiencia ya que, como ha explicado, "llevo varios años que me han invitado y he querido venir pero no he podido hasta hoy y estoy fascinado".

Además, ha puesto en valor el "alto nivel" de los trabajos que se han podido ver en la pasarela aunque, como indica, "lo que he encontrado en joyería me ha sorprendido todavía más porque son piezas muy surrealistas que gracias a las resinas consiguen dar como una nueva lectura totalmente".

"No sabes de dónde salen esos recursos naturales que realmente dejan de ser verduras para convertirse en algo marciano. Porque no sabes qué es", ha indicado.

Josie también ha puesto en valor todo el trabajo "que hay detrás de estas obras" porque "yo he descubierto que detrás de todo ello hay unas técnicas de deshidratación, de aplicar todo tipo de insecticidas a la ropa... todo para que luzcan como lo hacen y para crear unos nuevos materiales que son magia".

Sobre los ganadores de esta edición de la Pasarela -todavía sin conocer- el estilista ha indicado que "he sido jurado de miles de certámenes de moda y ha sido muy difícil la elección porque todos los vestidos destacan por algo. Todos podrían estar en el Museo de Calahorra, desde luego que sí".

"Hay algunos muy atrevidos y, la verdad, es que es de agradecer porque sorprenden mucho y el público puede disfrutar muchísimo. Cuando vienes a este certamen es muy chocante pero siempre te quedas con ganas de más. Venir aquí, descubrir estas técnicas te invita a volver a Calahorra y yo desde luego voy a volver para profundizar en estas técnicas de llevar la verdura a otro nivel dentro del textil y la joyería".

La Carpa del Silo ha acogido el desfile de moda de diseños confeccionados con verduras que han sido seleccionados en el IV Concurso Pasarela 'Ciudad de la Verdura'. Los tocados han sido elaborados por el Centro de F.P. 'La Planilla' y el centro de estética Zara.

Por su parte, las joyas han sido diseñadas por los calagurritanos Jesús Ángel Ruiz Mayoral (Ruiz Domínguez Joyeros) y Esteban Alegría (La Comedia) mientras que el maquillaje y peluquería ha estado a cargo de las alumnas de grado medio de Estética y de grado superior de Estilismo del Centro de F. P. 'La Planilla' dirigido por D. Roberto Siguero, director de maquillaje de la marca 'Lancôme' en España.