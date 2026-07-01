Un joven de 21 años trasladado a 'Los Manzanos' tras caerse de una moto en Siete Infantes de Lara de Logroño

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LOGROÑO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 21 años fue trasladado, a última hora del martes, al Hospital Viamed 'Los Manzanos' tras caerse de una moto en Siete Infantes de Lara con Club Deportivo de Logroño, según ha informado SOS Rioja 112.

Fue un particular el que dio aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se dio aviso a Policía Local de Logroño y se movilizaron recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.