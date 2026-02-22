Un joven de 25 años es trasladado al Hospital San Pedro tras la salida de vía de un moto

Publicado: domingo, 22 febrero 2026 18:01
   LOGROÑO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Un joven de 25 años ha sido trasladado al Hospital San Pedro de Logroño tras al salida de vía de una moto en Lumbreras, tal y como informa el SOS Rioja.

   A las 13:25 horas, un particular ha alertado al Centro de Emergencias de una salida de vía de una moto en la carretera N-111 punto kilométrico 276 del municipio de Lumbreras.

   Desde este Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Guardia Civil y a mantenimiento de carreteras Villar; y se han movilizado recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

