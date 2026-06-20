Un joven de 25 años, trasladado al San Pedro tras ser atropellado en Logroño

Archivo - Servicio de urgencias del hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 25 años ha tenido que ser trasladado esta pasada noche al Hospital San Pedro de Logroño tras ser atropellado en la capital riojana, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 22,08 horas de este viernes, un particular ha comunicado a al Centro de Emergencias el atropello de una persona en la calle Norte de Logroño.

Desde SOS Rioja se han movilizado a los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y se ha alertado igualmente a la Policía Local.

A consecuencia del atropello, ha resultado herido un joven de 25 años, que ha tenido que ser trasladado al Hospital San Pedro de la ciudad.