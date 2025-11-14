Una joven, herida esta mañana al caerse del patinete en Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una joven ha resultado herida esta mañana en un accidente de tráfico ocurrido en Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 9,11 horas de este viernes, un particular ha alertado a SOS Rioja 112 de un accidente de tráfico, por caída de una joven de un patinete, en la Avenida de La Constitución de la capital riojana.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se han movilizado a los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y se ha notificado a Policía Local.

Como consecuencia del accidente, ha resultado herida una mujer de 19 años, vecina de Logroño, que ha tenido que ser trasladada finalmente al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de la ciudad.