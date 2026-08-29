Un joven, herido anoche al chocar un turismo y una moto en Logroño

Archivo - Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 17 años ha resultado herido esta pasada noche en un accidente de tráfico ocurrido en Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 20,07 horas de este vienres, un particular ha alertado al Centro de Coordinación Operativa SOS Rioja de una colisión entre un turismo y una motocicleta en la rotonda de la calle Nevera con la calle Picón, en la ciudad.

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias se han movilizado a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud y se ha informado igualmente a Policía Local de Logroño.

Como consecuencia del accidente, un varón de 17 años ha resultado herido, por lo que ha tenido que ser atendido y posteriormente, trasladado al Hospital Universitario San Pedro de la capital riojana.