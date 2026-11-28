Elvia Gómez Troya, conocida como Elvia la Rastreadora, - GREEN SUPERHERO

LOGROÑO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Elvia Gómez Troya, de catorce años y conocida como Elvia la Rastreadora, ha sido la única europea distinguida como 'Green Superhero', galardón que, además, le permite participar en el próximo documental de la cineasta española Los Angeles Barea.

Nacida en Logroño y actualmente residente en Navarra, Elvia recogió este lunes, 23 de noviembre, su nuevo galardón en una ceremonia celebrada en la Cámara de los Lores, en el histórico palacio de Westminster, sede del Parlamento británico.

La distinción forma parte de los International Green Apple Environment Awards, concedidos por The Green Organisation, entidad británica que desde 1994 reconoce iniciativas medioambientales de todo el mundo y que este año ha estrenado una categoría específica para jóvenes de hasta 18 años comprometidos con el futuro del planeta.

La creación de esta nueva categoría ha sido impulsada por la cineasta española Los Angeles Barea, mallorquina afincada en Los Ángeles y directora, guionista y productora del documental Green Superheroes 2030.

La película, que acumula quince premios y cuenta con distribución internacional en plataformas como Prime Video, dio origen a Green Superheroes Movement, una organización sin ánimo de lucro que apoya y promueve iniciativas medioambientales lideradas por jóvenes.

Fruto de la colaboración entre este movimiento y The Green Organisation, los nuevos galardones ofrecen a sus premiados la posibilidad de ampliar el alcance de sus proyectos.

En el caso de Elvia, el reconocimiento incluye la oportunidad de participar en el próximo documental de Barea, Green Superheroes Movement, desde el que podrá compartir su experiencia y su mensaje de conservación con una audiencia internacional.

Hija del rastreador profesional de trayectoria internacional Fernando Gómez Velasco y de la logroñesa Paloma Troya Santamaría, profesora de Formación Profesional de la rama medioambiental, Elvia ha crecido en un entorno en el que descubrir e interpretar las señales de la naturaleza formaba parte de sus juegos desde la infancia.

Aquella forma de entretenimiento fue convirtiéndose progresivamente en una pasión que quiso compartir con los demás.

Hoy, más de 50.000 personas siguen la cuenta de Instagram que protagoniza, @elvialarastreadora, desde la que acerca al público curiosidades del mundo animal, experiencias de campo y conocimientos científicos.

Su actividad divulgativa se extiende también a conferencias, charlas y talleres de educación ambiental, además de a la literatura, un ámbito en el que ya cuenta con dos obras publicadas.

Su primer libro, 'Cosas que me flipan de los animales', escrito con once años, ha sido traducido al inglés y presentado este pasado verano en Miami.

En su segunda publicación, la novela juvenil Eco salvaje, recurre a la ficción para invitar al lector a reflexionar sobre nuestra relación con el mundo natural.

Detrás de todas estas iniciativas existe una intención común: conseguir que el conocimiento de la naturaleza genere un vínculo emocional con ella y que, de ese vínculo, nazca el deseo de conservarla.

Uno de los aspectos más singulares de la trayectoria de Elvia es su capacidad para trasladar los conocimientos adquiridos desde pequeña a escenarios reales de conservación.

Sus vacaciones escolares le han permitido participar en proyectos medioambientales en los que, además de seguir aprendiendo, ha tenido la oportunidad de compartir sus conocimientos con personas de diferentes edades, culturas y procedencias.

En Zambia, con apenas doce años, colaboró en la formación de equipos dedicados a combatir el furtivismo.

En la Amazonía boliviana participó en la capacitación de jóvenes indígenas de la comunidad takana en técnicas de rastreo de fauna.

Este último verano ha colaborado en la formación de guías locales en las selvas de Sumatra, en Indonesia, y ha participado en Benín en actividades de rastreo, anillamiento científico de aves y educación ambiental.

Estas experiencias le han permitido descubrir que conocer la naturaleza implica también comprender las circunstancias de quienes conviven con ella y trabajan para protegerla.

Tras recibir el galardón en Londres, Elvia ha querido destacar la importancia de que existan organizaciones y personas dispuestas a respaldar a los jóvenes que deciden implicarse en la conservación del planeta.

La adolescente considera que, frente al desánimo que provocan muchas de las noticias medioambientales, resulta fundamental dar visibilidad a quienes trabajan para mejorar las cosas y recordar que todos podemos contribuir al cambio mediante pequeñas acciones.

Su mensaje se aleja de la imposición y apela a las emociones. Está convencida de que, cuando queremos de verdad a alguien, no necesitamos que nadie nos recuerde que debemos cuidarlo. Por eso, su principal objetivo como divulgadora es conseguir que cada vez más personas se enamoren de la naturaleza.

RAÍCES RIOJANAS Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL

El premio recibido en la capital británica se suma a una sucesión de reconocimientos que, durante los dos últimos años, han situado a esta joven de origen riojano en el panorama internacional de la divulgación científica y el compromiso medioambiental juvenil.

En 2025 fue la primera persona española en recibir el Young Scientific Explorer Award, concedido por la Scientific Exploration Society británica, y obtuvo una mención honorífica en los International Young Eco-Hero Awards de la organización estadounidense Action for Nature.

Durante 2026 se ha convertido en la ganadora más joven de los Influencer Awards Spain, en la categoría de Sostenibilidad, y ha recibido el Premio al Mejor Divulgador Científico Junior, otorgado por la Fundación para el Conocimiento madri+d.

Además, el pasado mes de octubre fue incluida en la lista de los 100 Latinos más comprometidos con la Acción Climática, elaborada por la organización Sachamama.

A pesar de la dimensión internacional que está adquiriendo su actividad, Elvia continúa compaginando sus proyectos con sus estudios de Educación Secundaria.

Su trayectoria constituye un ejemplo de cómo una pasión nacida durante la infancia puede convertirse en una herramienta para transmitir conocimientos, inspirar a otras personas y contribuir a la conservación del planeta.