Jóvenes de IU La Rioja muestra apoyo al alumnado riojano y exige "revisión justa" del examen de Matemáticas II de la PAU

Alumnos durante la PAU 2026. - Álvaro Ballesteros - Europa Press

LOGROÑO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Jóvenes de Izquierda Unida La Rioja ha trasladado este viernes su "apoyo al alumnado riojano que ha manifestado su malestar tras el examen de Matemáticas II de la PAU celebrado este jueves", como señala la formación en un comunicado.

Así, dicen que "las quejas conocidas en las últimas horas apuntan a una prueba de dificultad desproporcionada, con ejercicios que numerosos estudiantes aseguran no haber trabajado durante el curso y con planteamientos que no se corresponderían con los modelos preparados en Bachillerato".

La organización considera "profundamente preocupante que una prueba en la que décimas y centésimas pueden decidir el futuro académico de cientos de jóvenes genere una sensación tan extendida de indefensión y desigualdad".

Para Jóvenes IU, la PAU "debe evaluar conocimientos de forma objetiva y justa, no penalizar al alumnado ni convertir el lugar de residencia en un factor de desventaja".

Denuncian que "un sistema de distrito único, donde los estudiantes riojanos compiten por plazas universitarias con jóvenes de todo el Estado, no puede permitirse que diferencias de nivel o de claridad entre comunidades autónomas perjudiquen a quienes se examinan en La Rioja".

Por ello, Jóvenes de IU La Rioja reclama a la Universidad de La Rioja, al Gobierno regional y a la Comisión Organizadora de la PAU "que escuchen al alumnado y actúen con responsabilidad".

Y exigen "una revisión inmediata de lo ocurrido, transparencia sobre la adecuación del examen al temario oficial, y medidas de flexibilización en los criterios de corrección que eviten un perjuicio académico injusto".

Además, piden también que "se abra un cauce de diálogo con representantes del alumnado para garantizar que en futuras convocatorias las pruebas respondan a los contenidos impartidos y a criterios homogéneos con el resto del Estado".