Juan Carlos Ayala elegido nuevo rector de la Universidad de La Rioja con el 52,66 por ciento de los votos

LOGROÑO, 17 (EUROPA PRESS)

El catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, Juan Carlos Ayala, ha sido elegido nuevo rector de la Universidad de La Rioja, con el 52,66 por ciento de los votos, frente al 47,34 por ciento obtenido por el actual rector, Julio Rubio, que también concurría a las elecciones en la universidad riojana.

La jornada ha comenzado "con normalidad", a las 10,00 horas, cuando se abrían las mesas para ejercer el voto físico, según ha señalado a los medios de comunicación el secretario general de la UR, Javier García Turza.

De los 5.059 integrantes de la comunidad universitaria de la Universidad de La Rioja llamados a las urnas, en los días precedentes habían ejercido su derecho al voto anticipado o por correo 669 personas, por lo que otras 4.363 distribuidas en los diferentes sectores podrán emitir su sufragio.

Una vez concluida la jornada electoral se han ejercido 1.197 votos, incluidos los 47 en blanco y los 7 nulos. De los apoyos, 615 han ido a parar a Ayala y 528 a Rubio.

En 2016, Julio Rubio García fue elegido rector de la Universidad de La Rioja por el 56,34 por ciento de los votos frente al otro candidato, José Arnáez Vadillo, que logró un 43,66 por ciento de los apoyos en las elecciones celebradas el lunes 25 de abril.

PARTICIPACIÓN POR SECTORES 2020

La elección se realiza mediante sufragio universal y los resultados se ponderan de acuerdo con el peso que el sistema otorga a cada uno de los siguientes colectivos que forman parte de la Comunidad Universitaria:

SECTOR I) PROFESORES DOCTORES CON VINCULACIÓN PERMANENTE A LA UNIVERSIDAD: Catedráticos de Universidad, Profesores Titulares de Universidad, Catedráticos de Escuela Universitaria con título de Doctor, Profesores Titulares de Escuela Universitaria con título de Doctor, Profesores Contratados Doctores y Profesores Colaboradores con título de Doctor. CENSO: 237. PONDERACIÓN: 52 por ciento. Porcentaje de participación: 91,98 por ciento.

SECTOR II) PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR NO DOCTOR O QUE SIÉNDOLO NO TENGA VINCULACIÓN PERMANENTE A LA UNIVERSIDAD: Personal docente e investigador no incluido en el Sector I, incluyéndose en el mismo al personal investigador en formación y perfeccionamiento. CENSO: 235. PONDERACIÓN: 14 por ciento. Porcentaje de participación: 71,91 por ciento.

SECTOR III) ESTUDIANTES: Los alumnos matriculados en el curso en que se convocan las elecciones en cualquiera de los tres ciclos. CENSO: 4.320. PONDERACIÓN: 22 por ciento. Porcentaje de participación: 13,54 por ciento.

SECTOR IV) PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: los funcionarios y el personal laboral de administración y servicios. CENSO: 267. PONDERACIÓN: 12 por ciento. Porcentaje de participación: 84,27 por ciento.

CURRICULUM DE JUAN CARLOS AYALA CALVO

Juan Carlos Ayala Calvo (Hormilleja, 1961) es doctor en Ciencias Empresariales por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Es catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de La Rioja desde 1997 y fundador del Grupo de Investigación de Empresa Familiar de la Universidad de La Rioja (FEDRA).

Ha publicado 58 artículos en revistas científicas, 61 libros y 74 capítulos de libros. Ha presentado 230 ponencias en congresos nacionales e internacionales. Ha participado como investigador principal en 23 contratos OTRI firmados con empresas e instituciones riojanas. También ha sido director de la Revista Cuadernos de Gestión (2003-2010).

Ha impartido cursos de Doctorado en la UPV/EHU y la Universidad de La Rioja y ha participado como profesor en más de 20 cursos de máster y postgrado en las universidades de País Vasco, Salamanca, Zaragoza y La Rioja.

En la Universidad de La Rioja ha sido el director del Departamento de Economía y Empresa (2000-2004), el responsable de las Relaciones con la Empresa (2003-2005) y miembro del Consejo de Gobierno (1998-2004). Desde el 2012 es el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de La Rioja.

Ha sido codirector de la Cátedra de Emprendedores (2003-2008) y es director de la Cátedra de la Empresa Familiar desde el año 2000. Es tesorero y patrono fundador de la Fundación Emilio Soldevilla para el Desarrollo de la Economía de la Empresa (FESIDE).

Ha sido presidente del Comité Organizador de dos congresos internacionales sobre Economía de la Empresa. Es miembro de la Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa (AEDEM); evaluador acreditado del Modelo de Calidad European Foundation for Quality Management; y desde el año 2000 colabora con la ANECA en los procesos de Evaluación de la Calidad de las Universidades.