Este jueves, entrega de los premios del 'Concurso de Vinos de La Rioja' impulsado por Fundación Caja Rioja y CaixaBank

Premiados en la edición anterior - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caja Rioja y CaixaBank entregarán este jueves 28 de mayo los premios a los vinos ganadores de la edición número 36 del 'Concurso de Vinos de La Rioja' y la 4ª edición del 'Concurso de Vinos de Pueblo' en las modalidades de vinos tintos, blancos y rosados de la cosecha 2025.

El acto será a las 19 horas en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía y comenzará con mesa redonda titulada "Las otras voces del Rioja" en la que participarán representantes de Bodegas Familiares, cooperativas, Menudas Bodegas y VIR (Viticultores Independientes de Rioja); será moderada por el comunicador José Ignacio Junguitu. La entrada es libre hasta completar aforo.

Se trata de dos certámenes organizados por Fundación Caja Rioja y CaixaBank que cuentan con el apoyo en esta ocasión del Gobierno de La Rioja.

Este año han participado al Concurso de Vinos de La Rioja 46 bodegas, de las que siete se presentan por primera vez, con 54 marcas, procedentes de 25 localidades distintas en las que está representada prácticamente toda la región, desde Alfaro hasta San Vicente de la Sonsierra, pasando por Arnedo, Badarán o Castilseco, por citar algunas de ellas. Han presentado 111 muestras de vino (39 en tinto, 40 en blanco y 32 en clarete).

Por su parte, en el Concurso de Vinos de Pueblo se dan cita 10 bodegas, de las cuales tres son nuevas, de ocho localidades (Ábalos, Arnedo, Ausejo, Autol, Badarán, Briones, Quel y San Vicente de la Sonsierra) con 15 muestras de vino (10 en tinto, 4 en blanco y 1 en clarete).