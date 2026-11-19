LOGROÑO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Aprender', una iniciativa impulsada por Fundación Caja Rioja en colaboración con Fundación La Caixa, llega mañana, jueves 19 de noviembre, a Agoncillo con los escriotres Isabel Corell y Sergio Martínez, que participan en "Aprender leyendo". La sesión tendrá lugar en la Sala Aguas Mansas a las 19,30 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

Este año, 'Aprender' ha sumado un nuevo municipio, Enciso, que se añade a los 14 que hasta ahora participaban en la iniciativa: San Asensio, Agoncillo, Ausejo, Alesanco, Ribafrecha, Cuzcurrita de Río Tirón, Ventosa, San Román, Aguilar del Río Alhama, Torrecilla en Cameros, Casalarreina, Anguiano, Briones y Cornago.

El programa, que nació hace seis años para contribuir a paliar la despoblación en los meses en los meses no estivales con un programa continuado en el tiempo de actividades para todas las personas, es el único de estas características que se desarrolla en La Rioja. Comenzó en el mes de octubre y concluye en marzo.