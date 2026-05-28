Este jueves, VII Reunión Científica de Arquomalacología dedicada al estudio de los moluscos en contextos arqueológicos

LOGROÑO 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja acoge desde este jueves, 28 de mayo, al sábado 30 la VIII Reunión Científica de Arqueomalacología de la Península Ibérica, que aborda el estudio de los moluscos documentados en contextos arqueológicos.

Esta disciplina es la encargada del estudio de los moluscos tanto prehistóricos como históricos, así como de su relación con las estrategias de subsistencia, las prácticas económicas y las dinámicas sociales de las comunidades humanas a lo largo del tiempo.

Durante las dos jornadas del VIII Reunión Científica de Arqueomalacología de la Península Ibérica investigadores e investigadoras procedentes de distintas universidades españolas y portuguesas, así como de diversas instituciones científicas, presentarán algunos de los trabajos desarrollados en los últimos años.

Las contribuciones se expondrán como comunicaciones orales o como pósteres, abordando cuestiones como las cuentas de Columbella rustica procedentes del yacimiento del Neolítico antiguo de Los Cerros; el simbolismo de los adornos funerarios en conchas en la Cueva de Los Canes; la explotación de recursos litorales por las poblaciones prehispánicas de Fuerteventura.

Igualmente, las ostras romanas en la villa de Almenara de Adaja-Puras, los contextos malacológicos procedentes de los talleres salazoneros de Carteia y, finalmente, Arqueomalacología en el yacimiento romano de Ocuri.

El encuentro concluye el sábado 30 de mayo con una visita guiada por la ciudad de Logroño, sus rincones históricos menos conocidos y sus monumentos más emblemáticos, partiendo de los restos de las murallas del Revellín.

La organización de la VIII Reunión Científica de Arqueomalacología de la Península Ibérica es posible gracias al apoyo del Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad de La Rioja, la Universidad de Burgos, la empresa CIRAM (laboratorio francés especializado en análisis de muestras), el Instituto de Estudios Riojanos (IER), la editorial Desperta Ferro y el grupo de Investigación IsoTOPIK de la Universidad de Burgos.

Está organizada por Alejandro León Cristóbal, de la Universidad de La Rioja, Asier García Escárzaga, de la Universidad de Burgos; y Miguel Ángel Fano (In memoriam), de la Universidad de La Rioja.