El juez envía a prisión a 5 de los 7 detenidos por más de 85 robos en bares de una decena de provincias

Detenidas siete personas de un grupo criminal con más de 85 robos en bares de una decena de provincias. - GUARDIA CIVIL

TERUEL 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El juez del Tribunal de Instancia de Teruel, de la sección de Instrucción, plaza número 2, Manuel Turmo, ha dictado una auto de prisión provisional comunicada y sin fianza a cinco de los siete detenidos en el marco de la operación policial 'Portofel', como supuestos miembros de una red criminal dedicada al robo con fuerza en establecimientos hosteleros y que sería responsable supuestamente de un total de 86 robos perpetrados en las provincias de Teruel, Valencia, Castellón, Zaragoza, Alicante, Soria, La Rioja, Córdoba, Ciudad Real y Cantabria.

Los siete detenidos, de nacionalidad rumana y residentes en la Comunidad Valenciana, han pasado a disposición judicial a las 10.30 horas de este miércoles y han declarado ante el juez hasta las primeras horas del mediodía, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Para los dos que no han ingresado en prisión, se ha dictado libertad provisional como presuntos autores de un delito de robo y deberán comparecer ante el tribunal los días 1 y 15 de cada mes.

En los autos, el juez expresa que, según los indicios, estos robos "no responden a hechos aislados, sino a una actividad desplegada de forma concertada, planificada y organizada, con permanencia en el tiempo" y una operativa común, al actuar "en horas intempestivas" --entre las 03.00 y las 05.00 horas-- y con "rasgos compatibles con una estructura organizada para delinquir caracterizada por el uso de la fuera mediante fractura o forzamientos de puerta mediante herramientas como patas de cabra o destornilladores de grandes dimensiones".

Las detenciones se produjeron en las localidades de Xirivella (Valencia), Soneja (Castellón) y Castelserás (Teruel). 27 de los 87 robos se produjeron en las comarcas turolenses del Jiloca, Gúdar-Javalambre, Bajo Aragón, Cuencas Mineras y Sierra de Albarracín, ha informado la Benemérita.

Durante la operación, se realizaron dos registros domiciliarios y la inspección de tres vehículos de alta gama, además de la incautación de más de 8.200 euros en efectivo, numerosos teléfonos móviles, tarjetas SIM, herramientas, llaves de vehículos, numerosas cajetillas de tabaco, ropa que se observa en las diferentes grabaciones de las cámaras de seguridad y sustancias estupefacientes que exceden la cantidad de autoconsumo.

El perjuicio económico de los robos se estima en más de 345.000 euros, si bien el juez recalca que deberá ser cuantificada a lo largo de la instrucción, que sigue abierta.

El juez considera que existen "bastantes" motivos para considerar a los sospechosos responsables de estos delitos y decretar prisión provisional para cinco de ellos. Entre ellos, Stefan C., con domicilio en Soneja (Castellón), mentor del grupo, que cuenta con antecedentes policiales y judiciales e investigado por 47 robos, entre los que se incluyen los cometidos en la localidad turolense de Híjar.

Asimismo, a Gelu B., que operaba presuntamente con la organización criminal desde el 31 de marzo de 2025, se le imputan otros 38 robos, dos de ellos en Mora de Rubielos (Teruel), mientras que a Bogdan M. le acusan de 36 --uno de ellos en un bar de Cella--, a Mihai I., 34 --uno de ellos cometido en septiembre en La Puebla de Valverde-- y a Denis M., 38.

MODUS OPERANDI

La organización criminal actuaba de forma itinerante y perfectamente estructurada. Sus integrantes seleccionaban establecimientos hosteleros en distintas provincias y, aprovechando horarios nocturnos o momentos de baja afluencia, forzaban los accesos mediante herramientas específicas.

Una vez en el interior, se dirigían de manera directa y rápida a los objetivos de mayor rentabilidad inmediata: máquinas recreativas, cajas registradoras y máquinas expendedoras de tabaco.

El grupo se desplazaba en vehículos de alta gama, lo que les permitía cubrir grandes distancias en una misma noche y así dificultar su localización. Además, empleaban teléfonos móviles y medios tecnológicos para coordinarse, evitar patrones predecibles y minimizar el riesgo de ser detectados.