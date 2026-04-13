La Junta de Gobierno Local de Calahorra adjudica la parcela municipal, frente al Lidl, a INMUVE por 3 millones de euros

Archivo - El Ayuntamiento de Calahorra constituye este lunes su Junta de Gobierno Local - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA TWITTER - Archivo

LOGROÑO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calahorra ha aprobado adjudicar la parcela municipal, frente al supermercado Lidl, a la mercantil cántabra INMUVE S.A. por el precio de 3.010.000 euros, un 19,59% más que el tipo de licitación.

La parcela, cuya superficie total es de 13.739 metros cuadrados, se encuentra entre la carretera de Logroño y la calle Castilla y León, dentro de sector urbanístico 12 'Variante Norte I'.

Tiene la clasificación de suelo urbano consolidado para uso terciario destinado a impulsar nuevas actividades económicas, que contribuyan al fomento de la actividad empresarial y comercial, a la generación de empleo en Calahorra y a la dinamización del tejido productivo local.

Entre los usos permitidos en esta parcela se incluyen comercios, oficinas, servicios, hostelería y ocio.

Con esta venta, el Ayuntamiento de Calahorra busca favorecer la implantación de actividades comerciales y empresariales que contribuyan al crecimiento económico de la ciudad y a la creación de empleo.

La sociedad INMUVE se dedica a actividades inmobiliarias y dispone de 2 años, desde la formalización del contrato de compra-venta, para solicitar la licencia de conjunta de urbanización del vial y de la edificación del 50% de la parcela.

PASOS DE PEATONES INTELIGENTES

También ha adjudicado la redacción del proyecto de acondicionamiento de pasos de peatones inteligentes a Civilarch Consultora S.L. por importe de 14.520 euros.

Se va a actuar en un total de 23 pasos de peatones de las calles Bebricio, General Gallarza, Julio César, Maestro Falla, Ruiz y Menta, Ramón Subirán, San Millán, César Augusto, Grande, Cavas; las avenidas Achútegui de Blas, Valvanera y Numancia; la plaza de El Raso; y la Glorieta de Quintiliano, entre otras. Se va a desarrollar un nuevo sistema de seguridad vial, integrado por cámaras y sensores de aproximación que mejorarán la iluminación, señalización y accesibilidad de los pasos de peatones.

Una actuación que el Ayuntamiento de Calahorra va a realizar para mejorar la seguridad ciudadana con la creación de itinerarios seguros en Calahorra.

Este proyecto está incluido en el Plan de Actuación Integrado 'Calahorra impulsa: donde el pasado inspira al futuro', cofinanciado por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el periodo de programación 2021-2027.

El contrato incluye también la dirección facultativa de las obras y coordinación de seguridad y salud. En la misma sesión, la Junta de Gobierno Local ha acordado adjudicar el lote 1 del contrato de servicios de organización y gestión de las actividades de dinamización y servicios varios en ferias de Turismo (Jornadas Gastronómicas de la Verdura) a Océano Ocio y Gestión de servicios S.L. por la cuantía de 44.891 euros.

NUEVO CENTRO DE DÍA

Ha concedido la licencia de primera ocupación de 'Centro de Día para personas mayores' a la Consejería de Salud y Políticas Sociales.

El nuevo Centro se encuentra en una parcela de 10.000 metros cuadrados en la zona del hospital de Calahorra, junto a la residencia de personas mayores 'Los Manitos'.

El diseño del nuevo Centro de Día combina funcionalidad, calidad y comodidad, sin olvidar la estética. Es un edificio en planta baja con tres alas (norte, este y oeste) y abierto hacia el sur, abrazando al jardín central del propio centro. Contará con una capacidad de 60 plazas.

LICITACIÓN DE CONTRATO

El Ayuntamiento de Calahorra ha sacado a licitación el contrato de servicios de mantenimiento de la vía pública para el pintado de la señalización horizontal de la ciudad por un tipo de 210.000 euros y 2 años de duración.

El único criterio de adjudicación establecido es el precio.

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas de este expediente de contratación pueden examinarse en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Calahorra (www.calahorra.es) y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (http://contrataciondelestado.es).

RELACIÓN DE FACTORAS

Ha dado el visto bueno a la relación de facturas número 13 (acumulación de bases) y 15 por importe total de 43.025,57 euros.