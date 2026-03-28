La Junta Local del Partido Popular de Logroño analiza el estado actual de la ciudad - PP LOGROÑO

LOGROÑO 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha presidido esta mañana, acompañado de Miguel Sainz, la reunión de la Junta Local del Partido Popular de Logroño.

Durante la sesión, los concejales de distrito; Laura Arrieta (sur), Ángel Andrés (norte y centro), Javier Martínez (este) y Laura Lázaro (oeste), han informado a los ciudadanos de los proyectos que se están ejecutando en cada uno de los barrios de la ciudad.