JUPEN-USO La Rioja reivindica a los abuelos como referente emocional y exige pensiones dignas que eviten su "sobrecarga"

LOGROÑO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Personas Jubiladas y Pensionistas de USO La Rioja (JUPEN- USO), con motivo del Día Mundial de los Abuelos, ha lanzado un manifiesto para reivindicar su figura como pilar de la sociedad y primer referente de vida para la infancia.

Sin embargo, la organización advierte que "la ternura no debe confundirse con una 'obligación logística', ni el amor mutuo con una carga que supla las carencias del sistema público".

Desde JUPEN-USO La Rioja denuncian que "muchos abuelos riojanos viven una prolongación encubierta de su vida laboral, debido a la falta de políticas efectivas de conciliación para los padres".

"Nuestros mayores necesitan salud, dignidad y descanso para ejercer su rol inspirador, no una sobrecarga impuesta por horarios laborales inflexibles de sus hijos", señalan desde el sindicato.

Para garantizar una vejez de calidad en la comunidad, JUPEN-USO concentra sus demandas en tres pilares fundamentales:

"Pensiones dignas ya": El sindicato tacha de inadmisible que quienes guían a las futuras generaciones sufran precariedad con pensiones por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esta situación es especialmente crítica en las pensiones de viudedad, que afectan mayoritariamente a las abuelas.

"Conciliación laboral real": Exigen medidas efectivas que devuelvan a los abuelos su papel de disfrute y guía, eliminando la obligación asistencial que hoy asumen por necesidad familiar.

"Blindaje a la dependencia": Reclaman una dotación presupuestaria suficiente para recursos residenciales públicos y la implantación del médico geriatra en los centros de salud para atender el envejecimiento biológico de forma especializada.

JUPEN-USO La Rioja concluye que "cuidar y dignificar la jubilación es la única vía para asegurar que los mayores sigan siendo el faro de experiencia necesario para el progreso de la sociedad".