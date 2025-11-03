El jurado popular delibera ya sobre la culpabilidad o no del acusado del crimen de Los Lirios, ocurrido en 2020

El hombre acusado de matar a su mujer durante la primera jornada del juicio, en la Audiencia Provincial de Logroño, a 20 de octubre de 2025, en Logroño, La Rioja (España) - JPEG - Europa Press

LOGROÑO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jurado popular encargado de responder a las preguntas del Juez sobre el conocido como 'crimen de Los Lirios', por el que un hombre está acusado de matar a su mujer en el interior de su domicilio el pasado 13 de octubre de 2020, ha comenzado su deliberación a las 12,30 horas de este lunes, 3 de noviembre.

Desde que el magistrado del caso y que preside el Tribunal les ha entregado el objeto del veredicto, el jurado, compuesto por 5 mujeres y 4 hombres, deberá permanecer aislado hasta llegar a una conclusión final.

Tras seguir detenidamente las nueve sesiones del juicio -prolongadas desde el pasado 20 de octubre al día 31-, a partir de ahora el Tribunal Popular deberá deliberar sobre la culpabilidad o no de Á.E.M., de 62 años en la actualidad, acusado de asesinato con alevosía al matar a su mujer al conocer que se quería divorciar, según sostienen el Fiscal y la Acusación Particular y por el que le piden 22 años de cárcel.

Por su parte, la Defensa niega todos los hechos que incriminan a su cliente y solicitan que, en caso de que le declaren culpable, se tenga en cuenta la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

LOS HECHOS

Según informa el escrito de la Fiscalía, el suceso se remonta a mediados de octubre de 2020 cuando el acusado, A.E.M., se encontraba en la localidad burgalesa de Gumiel de Mercado para ayudar en las labores de vendimia a su hijo permaneciendo allí unos días. Un día, en concreto la madrugada del 13 de octubre de 2020, el Fiscal explica que el acusado regresó a su domicilio situado en el parque de Los Lirios en Logroño que compartía con su esposa, M.M.H, de 56 años en el momento de los hechos.

Una vez accedió el acusado a dicha vivienda, éste comenzó una discusión con la víctima al conocer su decisión firme de poner fin a su matrimonio. Fue entonces, según el Fiscal, cuando el acusado movido "por el sentimiento de posesión sobre la misma y con la intención de acabar con su vida, la atacó de forma sorpresiva con un arma blanca de tipo cortopunzante" en tórax y abdomen causándole la muerte.

Después, según la Fiscalía, volvió a Gumiel de Mercado donde llegó a primera hora de la mañana del 13 de octubre.

Se da la circunstancia de que al coincidir el crimen con el inicio del confinamiento por la pandemia de Covid 19, éste no se descubrió hasta meses más tarde, lo que dificultó la investigación, hasta llegar a la celebración de este juicio.