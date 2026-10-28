El jurista Antonio Fernández de Buján y Fernández, investido Doctor 'Honoris Causa' por la UR

La UR guarda un minuto de silencio en el acto de investidura de Doctor Honoris Causa - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Aula Magna del Edificio Quintiliano ha acogido este miércoles el solemne acto de investidura de Antonio Fernández de Buján y Fernández, catedrático de Derecho Romano de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), como nuevo Doctor 'Honoris Causa' por la Universidad de La Rioja.

Un acto que ha estado marcado por el accidente ferroviario ocurrido esta mañana en Urda (Toledo) y por el fallecimento ayer tarde, del exalcalde de Logroño Tomás Santos. Dos sucesos por los que tanto la rectora de la UR, Eva Sanz Arazuri, como el propio Fernández de Buján se han mostrado "consternados".

"La Universidad de La Rioja -ha dicho la rectora- está tremendamente consternada por el accidente de ferroviario, lamentamos muchísimo lo ocurrido y trasladamos el pésame a los afectados y a todas sus familias. También un recuerdo especial, muy especial a nuestro alcalde de Logroño, a Tomás Santos".

Por este motivo, ha añadido, "no es momento de que hagamos más declaraciones, la Universidad de La Rioja se va a limitar estrictamente a desarrollar las actividades académicas", entre ellas, el acto de investidura, "pero hemos quitado de este acto todos los elementos relacionados con la gestividad del acto".

El acto, que ha comenzado a mediodía, se ha abierto con los acordes de 'Veni Creator' a la entrada de los doctores, para pasar, acto seguido, a guardar todos los asistentes un minuto de silencio por el accidente ferroviario de Toledo y por el fallecimiento del exprimer edil logroñés.

Después, se ha procedido a la lectura del acuerdo del Consejo de Gobierno de la UR que aprobó su nombramiento. Y tras ello, Alfonso Agudo Ruiz, catedrático de Derecho Romano, ha ofrecido la tradicional 'laudatio' previa al discurso de ingreso en el Claustro del nuevo Doctor 'Honoris Causa'.

Un discurso en el que ha expresado el "reconocimiento a la larga y brillante trayectoria académica" de Fernández de Buján, del que fue discípulo, porque "representa la esencia de los quehaceres universitarios, constituidos por el estudio, el análisis y el debate reflexivo, así como por la dedicación a la transmisión de los conocimientos a sus discípulos y a nuestros alumnos, a quienes nos debemos en nuestra condición de profesores universitarios".

Todo ello, ha añadido, hace que "sea considerado como el romanista español más relevante en la actualidad", destacando, con todo, que "si hay algún aspecto vital de nuestro querido maestro universalmente reconocido son sus valores".

"La honestidad personal e intelectual, la bonhomía en el más amplio sentido del término, la sencillez, la amabilidad, su constante afabilidad en el trato con sus colegas, con los alumnos y especialmente con nosotros, de quien ha sido nuestro maestro intelectual, nuestro mentor, en no pocas ocasiones nuestro pañuelo de lágrimas y siempre nuestra mejor carta de presentación doquier que fuésemos", ha concluido.

Tras estas palabras, se ha procedido a la investidura de Antonio Antonio Fernández de Buján y Fernández como Doctor 'Honoris Causa' por la UR, a lo que ha seguido el discurso del reconocido. Y, a continuación, ha sido el turno de la rectora Eva Sanz Arazuri.

En este discurso de bienvenida al Claustro, la rectora ha reconocido que "no son las instituciones las que honran a las personas entregándoles esta distinción, sino las personas las que dignifican a las Universidades perteneciendo a su Claustro", con una serie de valores que ha simbolizado en los elementos que se entregan en la investidura: birrete laureado, anillo, libro de la ciencia y guantes blancos.

"Nuestro recién investido Doctor 'Honoris Causa' -ha dicho Sanz Arazuri, recordando que es el primer jurista al que la UR otorga esta distinción- posee numerosos méritos y distinciones cosechados a lo largo de una extensa trayectoria profesional que le hacen merecedor de su incorporación a la lista de Doctores Honoris Causa de nuestra Universidad".

Pero, ha señalado para ir finalizando, "en él confluyen, además, como también ha destacado su padrino, enormes virtudes que acompañan generalmente al talento, como son el espíritu innovador y creativo, la constancia, y la inquietud por conocer y explorar nuevos caminos de la ciencia".

"La Universidad está para estimular, alentar y distinguir, está sobre todo para servir de ejemplo a la Sociedad, para crear modelos. Y maestros como el Profesor Antonio Fernández de Buján sirven de guía para despertar en nuestros jóvenes esa inquietud por aprender necesaria para que la ciencia siga avanzando", ha concluido la rectora. El acto se ha cerrado con la interpretación del 'Gaudeamos Igitur'.

El Consejo de Gobierno de la UR aprobó el 19 de octubre de 2023 su nombramiento, sumándole así a la nómina de Doctores 'Honoris Causa' de la Universidad de La Rioja, que incluye a Mario Vargas Llosa, José Joaquín Barluenga Mur, Christopher Stuart Butler, Federico Mayor Zaragoza, M.ª Ángeles Durán Heras, Pablo Sainz-Villegas y Javier García Martínez.

Por su parte, el expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos ha sido investido Doctor 'Honoris Causa' por las universidades que forman parte de Campus Iberus.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Rioja (UR) destacó "el merecido nombramiento como Doctor Honoris Causa por la Universidad de La Rioja por su reconocida contribución al desarrollo de la ciencia jurídica, de la legislación y la jurisprudencia españolas, a la actualización de los estudios de Derecho Romano y a la difusión mundial del conocimiento científico en las materias de esta área de conocimiento".

ANTONIO FERNÁNDEZ DE BUJÁN Y FERNÁNDEZ.

Antonio Fernández de Buján y Fernández (Lugo, 1953) obtuvo la cátedra de Derecho Romano con veintinueve años, primero en la Universidad de Cádiz y, desde 1991, en la Universidad Autónoma de Madrid.

Ha presentado 100 ponencias y comunicaciones en Congresos nacionales e internacionales, ha realizado 24 estancias de investigación en universidades europeas e iberoamericanas, además de que ha sido investigador principal en 9 proyectos nacionales, ha dirigido 20 tesis y, actualmente, dirige otras 14 en fase de elaboración.

Ha sido pionero en dos líneas de investigación, como son el Derecho Administrativo, Fiscal y Medioambiental Romano, así como en Jurisdicción Voluntaria.

Es autor de 30 libros y 450 artículos doctrinales en materia de Derecho romano, Derecho Procesal y Derecho Civil, y cuenta con más de 1800 referencias en Dialnet Métrica.

Es director de la Colección Dykinson de Monografías de Derecho Romano y Cultura Clásica, con más de 160 monografías publicadas; de la Revista General de Derecho Romano (IUSTEL).

Es académico de Número de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación; Vicepresidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, de la que es director de Publicaciones; e integrante del Pleno de la Corte de Arbitraje de Madrid.

Entre otros reconocimientos ha recibido la Medalla Castelao, Cruz de Honor (2011) y Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort (2016), Encomienda con Placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, Madrigallego de Oro al Mérito Jurídico, Académico de Honor de la Academia Xacobea, XIX Premio Montero Ríos.

Y es Doctor Honoris Causa por nueve universidades: Universidad de Plovdiv (Bulgaria); New Bulgarian University (Bulgaria); Universidad de Córdoba; Universidad San Pablo-CEU; Universidad de Alcalá (UAH); Universidad de La Laguna; Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC); Universidad de El Salvador (Buenos Aires); y Universidad de Málaga.