Juventud reivindica su papel en la defensa de los derechos humanos en un encuentro que une cultura, pensamiento y música

Jornada sobre Derechos Humanos y Juventud - ACTUA

LOGROÑO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El próximo miércoles, 18 de noviembre, a las 18:00 horas, la Fundación Caja Rioja (Gran Vía, 2. Logroño) acogerá 'Derechos Humanos: Cultura y juventud frente a la barbarie', un encuentro abierto a la ciudadanía que propone reflexionar sobre la vigencia de los derechos humanos y el papel de las nuevas generaciones ante su vulneración. La cita, con entrada libre hasta completar aforo, tendrá como punto de partida la situación del pueblo palestino y reunirá distintas perspectivas del ámbito político, educativo, periodístico, universitario y humanitario.

El coloquio abordará el origen y el significado de estos derechos, su situación actual y los desafíos que plantea su defensa, especialmente entre las nuevas generaciones. A través de las experiencias y perspectivas de los integrantes de la mesa, se tratará de acercar el debate a la vida cotidiana: qué relación tienen los jóvenes con los derechos humanos, cómo se construye el compromiso individual y colectivo y qué papel desempeñan la educación, las instituciones y los medios de comunicación en su conocimiento y defensa.

Participarán Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia; Carlos Gil Andrés, historiador y docente; Jonás Sainz, periodista; Marcos Herreros, estudiante universitario, y un representante de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

El encuentro continuará con la lectura de un manifiesto en defensa de los derechos humanos desde la cultura y la juventud, a cargo de Estela Asenjo, de Acampada por Palestina, y David Herrera, de la banda Kontrol Mental.

Para finalizar el acto se presentará en directo 'Actúa', una canción solidaria contra el genocidio del pueblo palestino interpretada por más de una docena de músicos riojanos. La canción, cuya iniciativa partió de Nicolás Pascual (N de Nico), fue grabada el pasado otoño en Alea Studios (Logroño), con producción de Alfonso Herce.

Además del propio Nicolás Pascual y Alfonso Herce, en el tema han participado Álvaro de Pepa (El Pájaro Violador), Dani Pérez (Tobogán, Los Conejos), Dani Salitre (El Pájaro Volador, Kontrol Mental), Elena Aranoa, David Herrera (Kontrol Mental), Diego M. Continente (Messura), Héctor Hernáez (Zenobia), Israel del Valle (Isra y la Banda Palestina), María Rodríguez, Víctor Estrés (Los Zigalas) y Asier Falcón (Kontrol Mental).

La canción incorpora también unos audios de Paola Feregrino, Estela Etayo, Ainhoa Tilve y Estela Asenjo. Estará disponible en plataformas digitales a partir del 10 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos.

El encuentro está organizado por Nicolás Pascual, con la colaboración de Ainhoa Tilve y el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia del Gobierno de España y Fundación Caja Rioja. La presentación del acto correrá a cargo de la joven periodista Nuria Alonso.