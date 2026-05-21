Un momento de la concentración para suspender el desahucio - JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El juzgado notificará una nueva fecha para el desahucio previsto en Somosierra 32 tras no ejecutarse el lanzamiento, previsto para ayer, miércoles 20 de mayo, y que no se llevó a cabo porque no acudió la comitiva judicial, aunque tampoco informó de aplazamiento.

Tal y como ha informado el Sindicato de Vivienda de La Rioja, al haberse pasado esta primera fecha de lanzamiento, se tiene que notificar una nueva y, para ello, han de pasar unos días (que estiman en veinte).

El sindicato movilizó ayer a casi un centenar de ciudadanos para presionar la suspensión, o aplazamiento, del desahucio con una concentración frente al portal de la vivienda y lograr que, como mínimo, la afectada, una madre con dos menores, pueda quedarse hasta que acaben el curso escolar sus hijas.

La familia, monoparental, lleva residiendo en la vivienda diez años, "construyendo un hogar, echando raíces en el barrio, criando a sus hijas en unas calles que son las suyas", según destacó el Sindicato de la Vivienda, que califica que no acudiera la comitiva judicial como "violencia institucional".

Aunque desde el Palacio de Justicia se les informó de que la comitiva se retrasaba por estar en otro desahucio del que el sindicato no tenía constancia, "la realidad es que, a pesar de las horas, no apareció nadie".

"Lo que sí apareció, en cambio, fue la angustia de una madre que no sabía si esa tarde tendría que abandonar el hogar de sus hijas", ha resaltado el sindicato.

No entiende que no se tenga en cuenta la vulnerabilidad reconocida de la afectada, que no se ha ofrecido alternativa habitacional, que el propietario no ha querido negociar un aumento del alquiler y no hay retrasos en el pago del mismo.