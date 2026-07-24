'Kirké: Feministas en acción' convoca una concentración para este sábado contra la violencia machista

LOGROÑO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Después de los últimos asesinatos machistas registrados durante esta semana, la asociación 'Kirké: Feministas en Acción' ha convocado una concentración de repulsa que tendrá lugar en la plaza del Mercado de Logroño este sábado, 25 de julio, a partir de las 19,30 horas. Animan a la ciudadanía a participar y llevar velas.

En un comunicado enviado a varias entidades, la asociación ha señalado que esta semana hemos contabilizado tres crímenes machistas en España, dos de ellos en un lapso de menos de 24 horas. "De hecho, según datos de Feminicidio.net, en lo que va de 2026 se han contabilizado 57 feminicidios y otros asesinatos de mujeres, además de otros 7 que este mismo portal mantiene en investigación".

"Consideramos que la situación es grave y requiere medidas urgentes. Cada verano nos encontramos con los mismos discursos: el calor, la convivencia durante las vacaciones, los conflictos que ella conlleva... Todos estos se señalan como factores que favorecen el incremento del número de feminicidios íntimos".

Y aunque es cierto que estas condiciones influyen, desde la asociación aseguran que están "hartas de que no se implementen nuevas medidas que resulten eficaces contra la violencia machista".

Igualmente, "consideramos que los minutos de silencio institucionales que se convocan con cada asesinato machista son insuficientes, meramente estéticos".

"Por ello hemos decidido convocar una concentración/vigilia, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, en la que recordaremos a las víctimas, expresaremos nuestro dolor y nuestra rabia y reclamaremos de nuevo medidas urgentes en materia de violencia machista."

Animan a toda la ciudadanía a participar y a mostrar su repulsa ante la violencia machista, acudiendo con velas para recordar a las víctimas.