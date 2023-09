El lanzamiento del cohete y DJ Nano abren hoy las fiestas de San Mateo en la Plaza del Ayuntamiento

LOGROÑO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El lanzamiento del cohete anunciador abre este sábado, a las 12,00 horas en la Plaza del Ayuntamiento de Logroño, el programa de las fiestas de San Mateo y la Vendimia Riojana. Tras el disparo, DJ Nano pondrá la nota musical.

Durante una semana, Logroño estará repleto de actividades lúdico-festivas para todos los públicos y edades, en un programa con más de trescientos actos que cuenta con música, degustaciones, fuegos artificiales, propuestas infantiles, teatro y folclore.

En el día de hoy, habrá diferentes degustaciones gastronómicas comenzando en la Casa de Aragón, a las 11,00. Seguirán en el espacio del Consejo de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja (12,00 horas); y en la Casa de la Comunidad Valenciana (13,00 horas, en la Plaza del Mercado).

De 15,00 a 21,00 horas la Plaza San Bartolomé acogerá la primera sesión del Morrete Fest San Mateo Edition con la actuación de las DJs drags Las Fellinni y Bárbara la Reina de la Pantaloneta.

La música continuará por la tarde con el concierto Café Wesyke, en el Paseo de la Constitución a las 17,30 horas. A las 18,00 horas, en el Paseo del Espolón, tendrá lugar la inauguración de la XXXIX Feria Nacional de Cerámica y Alfarería, donde también se darán cita los más pequeños para disfrutar del tragantúa.

A partir de las 19,00 horas el programa incluye el desfile de grupos folclóricos de la vendimia 'Nieves Sáinz de Aja' (Paseo de Dax, Avenida de la Paz, Muro de Cervantes, Portales, Sagasta y con final en el Paseo del Espolón) y ,a continuación, el XI Festival Folclórico Internacional 'Nieves Sáinz de Aja'.

También, el primer espectáculo de marionetas de Maese Villarejo, en la plaza Rafael Ojeda, en Yagüe; animación de tambor y gaita en el barrio de Cascajos; el inicio del Festival de Pelota a Mano de Profesionales, en el Frontón Javier Adarraga; y los primeros conciertos, en la Plaza del Mercado, del festival 'Parrilla House', con las actuaciones de Rezz Baller, Cris Zaga, Gianni Décor, Álvaro Mckenzie, Estrella Electrónica, Mariet, Sunday Lazy y DJ Díaz.

A las 20,00 horas la charanga valenciana Els Troglomusics amenizará la Casa de la Comunidad Valenciana, en la Glorieta del Doctor Zubía; y a las 21,00 horas el Teatro Bretón acoge la primera obra de su programación para San Mateo, 'Miles Gloriosus', protagonizada por Carlos Sobera.

La jornada concluirá con una variada agenda musical con el concierto de rock 'Mala uva', en la sede de la Peña Los Brincos (c/ Ateneo Riojano, 25) a las 21,30 horas.

También, el espectáculo de disco móvil 'De fiesta en fiesta', en la Peña Simpatía (c/ Beratúa) a la misma hora; la orquesta ofrecida por la Casa de Andalucía (Plaza de Ángel Bayo) a las 23,00 horas; y, finalmente, a las 23,30 horas, el Asterfest'23 con el disco show La Gramola de la Peña Aster (Paseo de la Constitución) y el concierto de Makoki, el Can y su Grupo Vela, organizado por la Peña La Rioja (c/ San Matías, 6).

OTRAS ACTIVIDADES

El programa de San Mateo cuenta con otras propuestas como los mercados de artesanía ARTESAR (en la Glorieta del Doctor Zubía), del 16 al 22 de septiembre, de 11,00 a 14,30 horas y de 17,30 a 21,00 horas; y FRAVA (Federación Riojana de Artesanos Vendedores Ambulantes), en la calle La Merced del 15 al 24 de septiembre, de 11,00 a 14,30 horas y de 17,00 a 22,00 horas; o la Feria de Viandas y Artesanía, en varias casetas en el Parque Gallarza, de 11,00 a 14,30 horas y de 17,00 a 22,00 horas.

Asimismo, el Recinto Ferial de Las Norias acogerá, un año más, diferentes atracciones de feria del 16 al 25 de septiembre, de 17,00 a 1,00 horas (; el día 20 de septiembre se celebrará el 'Día Sin Ruido', de 17,00 a 19,00 horas; y el 26 de septiembre, el 'Día del Niño').

También están otros espacios dedicados a la fiesta, como Espacio Peñas, del 15 al 24 de setiembre, en el Parque de La Ribera, en la zona próxima al lago.

El programa completo de las actividades lúdicas y culturales de la semana de San Mateo está disponible en la web del Ayuntamiento de Logroño www.logrono.es.