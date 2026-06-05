Lara Ortiz de Landaluce, de 1º Bachillerato en Madrid, ganadora del XIII Concurso Científico Literario de la UR

Lara Ortiz de Landaluce, alumna de 1º Bachillerato del IES Miguel Catalán de Coslada, gana el XIII Concurso Científico-Literario de la Universidad de La Rioja - UR

LOGROÑO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Lara Ortiz de Landaluce, alumna de 1º Bachillerato del IES Miguel Catalán de Coslada (Madrid), es la ganadora del XIII Concurso Científico-Literario de la Universidad de La Rioja con su relato La arista roja.

Ortiz de Landaluce -que ya obtuvo el tercer premio en la edición del certamen del año pasado- se ha impuesto, a juicio del jurado, al resto de participantes, incluidas Irene Acedo Arnedo, alumna de 1º Bachillerato del IES Marco Fabio Quintiliano de Calahorra, que ha ganado el segundo premio con El caso de la carta que no debía existir.

Por último, Noa Ocaña Torrijos, alumna del IES Rayuela de Móstoles (Madrid), ha logrado el tercer premio con su relato titulado Fallo del sistema.

La entrega de premios tiene lugar este viernes 5 de junio, a partir de las 18,00 horas, en la Librería Santos Ochoa de Logroño y contará con la presencia de José Ramón Alonso, catedrático y exrector de la Universidad de Salamanca, experto en autismo y ganador del Certamen de Divulgación Científica 'Teresa Pinillos' de la Universidad de La Rioja en 2008.

Dirigido a estudiantes de Enseñanzas Medias, el XIII Concurso Científico-Literario de la Universidad de La Rioja, ha girado en esta edición en torno a la novela 'El curioso incidente del perro a medianoche', de Mark Haddon.

El XIII Concurso Científico-Literario de la Universidad de La Rioja está dotado con tres premios de 400, 300 y 200 euros, respectivamente. El jurado está formado, en la parte científica, por Elena Andrade (Enfermería), Gadea Mata (Matemáticas y Computación) y María del Mar Zurbano (Química); quienes, junto a Eduardo Sáenz de Cabezón y Héctor Busto, organizan el certamen.

El jurado literario está formado por los investigadores Lorena Pérez (Filologías Modernas), Eduardo Sáenz de Cabezón (Matemáticas y Computación), así como José Javier Tejada, director del Servicio de Relaciones Institucionales y Comunicación, y Rubén Marín Abeytua, adjunto a Oficina de Comunicación.

En las últimas ediciones el certamen ha contado con participantes de La Rioja y de otras regiones, lo que consolida el concurso como un referente a nivel nacional dentro de las actividades que aúnan ciencia y humanidades como una única cultura.

El XIII Concurso Científico Literario está organizado en colaboración con la Escuela de Máster y Doctorado, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la UR, Fundación Internacional UNIVERSITAS XXI, la revista Principia, la librería Santos Ochoa, la Editorial Anagrama y la Real Sociedad Española de Química.

Además, cuenta con el apoyo de la Fundación Española de Ciencia y Tecnológica (FECYT) - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.