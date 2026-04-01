Laura Sánchez, madrina de la Pasarela 'Ciudad de la Verdura' 2026 - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Turismo, Reyes Zapata, ha desvelado, esta mañana, el nombre de la madrina de la Pasarela 'Ciudad de la Verdura' 2026. La modelo, presentadora, actriz y directora de la Pasarela de moda flamenca 'We Love Flamenco', Laura Sánchez, amadrinará el único desfile del mundo, que fusiona moda, arte y gastronomía, ya que todos los diseños están confeccionados y decorados con verduras.

La cita será el 24 de abril a las 20,00 horas en la carpa del parque de la Era Alta, dentro de la trigésima edición de las Jornadas Gastronómicas de la Verdura. Laura Sánchez ha combinado con éxito su faceta de modelo, actriz y empresaria. Sus inicios se remontan a finales de los años 90 cuando ganó el prestigioso certamen Look of the Year de la agencia Elite Model Management.

Este reconocimiento supuso el impulso definitivo para su carrera internacional como modelo, permitiéndole incorporarse rápidamente al circuito de la alta moda. Durante los primeros años de su carrera, trabajó en importantes capitales de la moda como París, Milán y Nueva York.

Desfiló para diseñadores de renombre y protagonizó campañas publicitarias y editoriales para revistas de primer nivel como Vogue y Elle, consolidándose como una de las modelos españolas más reconocidas de su generación. Su imagen elegante y versátil le permitió adaptarse tanto a la alta costura como a la moda comercial. Después, decidió ampliar su carrera profesional hacia el ámbito audiovisual.

Saltó a la interpretación con su participación en la popular serie de televisión 'Los hombres de Paco', en la que logró gran visibilidad mediática y conectó con un público más amplio. Este paso marcó una transición importante, demostrando su capacidad para reinventarse profesionalmente.

Paralelamente, ha participado en diversos programas de televisión, como MasterChef Celebrity y Maestros de la Costura, reforzando su presencia como figura pública en España. En los últimos años, Laura Sánchez ha orientado parte de su carrera hacia el emprendimiento en el sector de la moda.

Ha desarrollado proyectos propios, especialmente vinculados a la moda de baño, mostrando una evolución natural desde su experiencia como modelo hacia la creación y gestión de marca. Hace 14 años creó junto a Javi Villa, 'We Love Flamenco', la pasarela de moda flamenca y andaluza más influyente e internacional que se celebra cada año en Sevilla.

En conjunto, su trayectoria refleja una carrera sólida y versátil, caracterizada por la adaptación a distintos ámbitos profesionales y una constante evolución dentro del mundo de la moda y del entretenimiento.

V CONCURSO PASARELA 'CIUDAD DE LA VERDURA'

Reyes Zapata ha adelantado algunas de las novedades del próximo desfile de la Pasarela 'Ciudad de la Verdura'. Se presentará una colección de bolsos hechos con verduras y legumbres y habrá una actuación musical en directo al inicio. Además, se exhibirán vestidos, joyas, tocados y zapatillas confeccionadas con los productos que se cultivan en la huerta calagurritana. Participarán la joyería Ruiz Domínguez, el Centro de Formación Profesional 'La Planilla' y la marca de calzado Star Love, entre otras empresas.

El maquillador oficial de Lancôme en España, Roberto Siguero, volverá a dirigir la Pasarela 'Ciudad de la Verdura'. También la presentará junto a la periodista calagurritana del diario La Rioja, Isabel Álvarez. Este año se han presentado a la quinta edición del concurso un total de 17 diseños. "Todos de gran calidad", ha destacado Reyes Zapata. Solo 12 de ellos se exhibirán el 24 de abril en la Pasarela 'Ciudad de la Verdura', de los cuales 3 conseguirá premio. El concurso establece tres premios. El mejor 'Diseño Original' gana 3.000 euros.

En esta categoría participan creaciones inéditas y no presentadas previamente en ningún certamen. El premio 'Inspiración', diseños reinterpretados a partir de creaciones de diseñadores de reconocido prestigio, está dotado con 2.500 euros. Estos dos premios los concede el Ayuntamiento de Calahorra, pero hay uno más que patrocina el Consejo Regulador Denominación de Origen Calificada Rioja por valor de 1.500 euros. Como novedad, este año se va a premiar al mejor traje que maride verduras y productos relacionados con el mundo del vino en la categoría 'Enogastronómica'.