Legarra acusa al Gobierno de "hundir la Atención Primaria" algo que niega Martín señalando que "estamos reforzándola"

LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PSOE, Miguel González de Legarra, ha acusado al Gobierno riojano de "hundir la Atención Primaria", algo que ha negado la consejera de Salud, María Martín, asegurando que lo que está haciendo su departamento "es reforzándola"

Ha sido en una pregunta parlamentaria planteada por Legarra, en la éste ha apuntado que ayer una persona le pasó el resguardo de una cita con su médico de cabecera y "se la han dado para el 1 de octubre", algo que "es insostenible".

No obstante, ha apuntado que "también lo más grave, no solo la escandalosa demora actual para conseguir una cita presencial con tu médico de familia, lo verdaderamente intolerable es la desidia, la incapacidad y el desparpajo", ha destacado.

El diputado socialista ha acusado al Gobierno riojano de "mentir para tratar de eludir su responsabilidad", ya que "la competencia de la gestión de la atención primaria es suya y la responsabilidad es suya". "Si hoy la atención primaria se derrumba en La Rioja es por su incapacidad de gestión, no por culpa de ningún ministerio", ha apostillado.

Para concluir, González de Legarra ha afirmado que la "caradura tiene un límite" porque los riojanos "no merecen excusas, merecen soluciones", y "lo que están haciendo ustedes es hundir la atención primaria mientras miran para otro lado".

En su respuesta, Martín le ha señalado que "con el insulto no llega a ningún lado", al tiempo que le ha recordado que "cuando se habla de credibilidad: la credibilidad es decir siempre lo mismo; estés gestionando o estés en la oposición".

En este sentido, ha asegurado que "en la legislatura pasada -con un gobierno liderado por el PSOE- se destrozó la atención primaria", siendo el principal problema "la falta de profesionales", si bien "esto se ha agravado porque el competente para ello es el Ministerio de Sanidad, que no ha puesto las medidas suficientes".

La consejera ha manifestado que "si todos trabajamos en la misma dirección, el problema actual de la Atención Primaria se solucionará". Ha asegurado que "todas las comunidades autónomas de todos los colores políticos tenemos el mismo problema como es la falta de profesionales que lleva a, según el Ministerio ha reconocido, que existan más de 4.500 vacantes de médicos de familia, aparte de otras especialidades".

No obstante, "desde aquí se ha rezonificado la atención primaria, abriendo el Centro de Salud de la Villanueva, haciendo realidad lo que la anterior legislatura fue ruido y promesas incumplidas". Además, se ha "hecho un esfuerzo en la estabilización con convocatorias de oposiciones, consolidación laboral, se ha reducido la temporalidad, y se ha garantizado la permanencia de profesionales y se ha fortalecido la continuidad asistencial".

Finalmente, Martín ha apuntado que "vamos a seguir apostando por reforzar ese pilar básico asistencial y les animo a que se suman a este apasionante viaje".