Legarra concluye que "el verdadero problema de la Fundación Rioja Salud es su gerente"

El diputado socialista, Miguel González de Legarra - PSOE

LOGROÑO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista Miguel González de Legarra, tras denunciar en varias ruedas de prensa las "irregularidades" del coordinador de investigación del CIBIR, Eduardo Mirpuri, ha concluído que "el verdadero problema de la Fundación Rioja Salud es su gerente".

Legarra ha considerado que "Mirpuri puede ser un cara dura y aprovecharse de su posición de privilegio para beneficiarse personalmente de las oportunidades que le brindan; pero es evidente que quien dirige la Fundación Rioja Salud es Juan Carlos Oliva".

Para Legarra: "Lo que estamos viendo bajo su dirección es extremadamente preocupante, porque ya no estamos hablando de una contratación discutible, ni de una compatibilidad dudosa o una decisión aislada, estamos hablando de una forma de gestionar recursos públicos".

Y es que Oliva, ha dicho, "es quien tiene la responsabilidad de garantizar la legalidad de los procedimientos y la obligación de velar por el cumplimiento del Convenio Colectivo y la de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público".

"Estamos hablando de un modelo, estamos hablando de una manera de entender la administración pública que consiste en rodearse de personas afines, de concentrar el poder de decisión, de debilitar los controles internos y actuar como si una fundación pública fuera una propiedad privada", ha aseverado.

Ha señalado que "se ha llegado al extremo de realizar contrataciones de personas cercanas a su entorno personal y profesional sin que se hayan convocado los correspondientes procesos públicos de selección".

Ha añadido que "tampoco se están promoviendo procesos de movilidad, ni de promoción interna, con lo que también se están vulnerando los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben presidir toda contratación pública, incluidas las del sector público".

Ha apuntado que Oliva "percibe un salario de 74.848 euros anuales, cuando los gerentes del Consorcio de Extinción de Incendios, del Instituto de Estudios Riojanos o de la ADER reciben una retribución equiparable a la de un director general, 69.515,36 euros, o cuando el viceconsejero de Salud cobra 72.825,65 euros".