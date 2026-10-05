Legarra denuncia una "privatización" de operaciones que saca a la luz una lista de espera de 458 días

El diputado socialista Miguel González de Legarra - PSOE

LOGROÑO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Partido Socialista Miguel González de Legarra ha denunciado hoy una "privatización" de intervenciones quirúrgicas que ha sacado a la luz una lista de espera de 458 días, además de una "falta de organización".

Legarra ha ofrecido una rueda de prensa después de que la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja decidiera "privatizar" cirugía plástica y reparadora, cirugía maxilofacial y estomatología y cirugía del antepié.

Como resultado, el Servicio Riojano de Salud adjudicó a Los Manzanos y a Quirón 136 operaciones de Antepié y Plástica, aunque quedó desierta la licitación de 399 de Maxilofacial.

El diputado socialista ha puesto el acento en que "esta privatización ha sido preparada, documentada y finalmente tramitada por el procedimiento de urgencia y aprovechando el mes de agosto".

Y es que, ha dicho, "no estamos hablando de una decisión que se haya improvisado última hora, ya que existe una memoria, una planificación del contrato, existen lotes, procedimientos concretos, hay un presupuesto de casi 750.000 euros y una decisión perfectamente definida para sacar actividad quirúrgica fuera del sistema público".

"La forma en la que el gobierno ha tramitado esta privatización dice mucho del modelo de gestión sanitaria del Partido Popular en la Rioja, porque esta nueva privatización de servicios públicos sanitarios ha sido preparada", ha visto.

Ha subrayado cómo "poco antes de que el propio presidente Gonzalo Capellán anunciara el incremento del presupuesto sanitario en setenta millones de euros, su consejera de Salud, María Martín, estaba organizando y ejecutando una nueva salida de actividad quirúrgica del SERIS hacia empresas privadas".

Y es que, para Legarra, "una cosa es que un gobierno decida externalizar excepcionalmente en una determinada actividad cuando no existe capacidad suficiente en el sistema público y otra muy diferente es que sea la respuesta habitual".

El responsable socialista ha apuntado, en este sentido, a una falta de organización tras constatar que "de los cincuenta lunes hábiles asignados para realizar cirugía mayor con ingreso, solo se utilizaron 26". Algo que ha separado de una falta de profesionales porque, ha explicado, se organizó sabiendo el personal de que se disponía.

Legarra ha relatado cómo, según se desvela en la propia memoria de la Consejería, en cirugía plástica la lista de espera ha pasado de 25 pacientes en diciembre de 2024 a setenta en julio de 2026. La demora media supera los 150 días "y la propia memoria reconoce que la lista se ha triplicado en los últimos diecinueve meses".

En cirugía masxilofacial "la lista alcanzó los 740 pacientes. Hay 266 pacientes que llevan más de 100 días esperando y algunos de estos pacientes llegan incluso a 458 días de espera; 458 días no es poco", ha resaltado.

"Precisamente esos 458 días son los que utiliza el gobierno para justificar la urgencia de la privatización", ha dicho preguntándose "qué ha hecho para evitar que esos pacientes llegaran a acumular esos 458 días de espera". Una cifra, además, ha dicho, que no es la que ha estado haciendo pública el Gobierno riojano.

Legarra ha alertado de que "una privatización urgente puede servir para atender a algunos pacientes, pero no incorpora profesionales al SERIS, no recupera quirófanos, no corrige esos problemas de organización y no evita que mañana aparezca otra lista de espera en otras especialidades".