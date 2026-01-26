Una leñera añexa a una vivienda en Lardero se incendia sin que se origen desgracias personales

Archivo - Al lugar han acudido Bomberos del Ayuntamiento de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una leñera añexa a una vivienda en Lardero se ha incendiado sin que se hayan originado desgracias personales, tal y como ha informado el SOS Rioja.

A las 00:23 horas de la pasada noche, Policía Local comunicó al Centro de Emergencias el incendio de una casa en el camino de Villamediana, en la localidad de Lardero.

Desde SOS RIOJA se movilizaron Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud, así como a Bomberos del Ayuntamiento de Logroño y Guardia Civil.

No se han originado desgracias personales, el incendio ha afectado a una pequeña leñera anexa a la vivienda.