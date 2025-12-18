León destaca efecto tractor y alto componente tecnológico de los proyectos estratégicos de CVNE, Barbariana y TECHRIOJA

Belinda León destaca el efecto tractor y el alto componente tecnológico de los proyectos estratégicos de CVNE, Barbariana y TECHRIOJA - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha destacado este jueves, durante su comparecencia ante la Comisión de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, "el efecto tractor y el alto componente tecnológico" de los Proyectos de Interés Estratégico Regional de CVNE en el Castillo de Davalillo, Barbariana en Arrúbal y TECHRIOJA en Albelda de Iregua.

El proyecto de la Compañía Vinícola del Norte de España busca convertir el Castillo de Davalillo, en San Asensio, "en un icono turístico de La Rioja y del mundo del vino, que genere impacto social y económico positivo".

Con una inversión inicial prevista de 4.467.935 euros, la iniciativa supondrá doce puestos de trabajo a tiempo completo y otros diez indirectos a través de proveedores locales.

León ha destacado también "que el castillo dinamizará la creación de nuevos negocios en sectores como el turismo, la tecnología, la cultura y los servicios, y generará cadenas de valor añadido".

Asimismo, contribuirá "a la preservación del patrimonio histórico y cultural", y contará "con un alto componente tecnológico, incluyendo la digitalización de la gestión de visitas y la comercialización a nivel nacional e internacional a través de plataformas de turoperadores".

La propuesta estratégica de Barbariana E-Fuel SLU en Arrúbal supone modificaciones en el cambio de denominación, en la revisión de los plazos establecidos y en la identificación de las tres parcelas afectadas en el proyecto original, solicitado en 2023 por la compañía Global Solar Energy Catorce SL.

La empresa invertirá 55,5 millones de euros durante la fase 1, para construir "una planta de generación solar de 26 MWp, incluyendo desarrollo, construcción, operación y provisión para desmantelamiento" y para implementar "una planta de producción de hidrógeno de 20 MW, con etapas similares de desarrollo, construcción, operación y provisión para desmantelamiento".

El inicio de la construcción está previsto para 2028, mientras que entraría en servicio en abril de 2030. Antes de mayo de ese mismo año, se crearán 53 puesto de trabajo indefinidos.

León ha explicado que la declaración de PIER, sujeta a que la empresa cumpla con los compromisos adquiridos previos a su concesión, conlleva un impulso preferente y urgente en las tramitaciones administrativas, así como primas de intensidad en las ayudas disponibles en las áreas de inversión, I+D, energía y medioambiente, y sostenibilidad.

El Gobierno de La Rioja ha activado, a través de la ADER, "líneas de ayuda para favorecer la compra y mejora de suelo industrial, para inversiones empresariales y otras con carácter retroactivo sobre las inversiones; y ha tramitado seis PIER; lo cual respalda nuestro compromiso con el tejido industrial y consolida nuestra intención de convertir a La Rioja en la mejor región para emprender".

CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO.

La consejera ha proseguido poniendo en valor el proyecto TECHRIOJA, "pensado para ser un parque científico y tecnológico en La Rioja; un espacio para articular, integrar y potenciar la ciencia, la tecnología y la innovación, y para fomentar el emprendimiento, la generación de soluciones tecnológicas, la divulgación de conocimiento y la colaboración; con el fin de impulsar el desarrollo económico, industrial, institucional, sostenible y social de la región".

Este proyecto, clasificado como de Interés Supramunicipal, contribuirá "a la aceleración, escalado y consolidación de proyectos de base tecnológica, y a la atracción de talento y nuevas actividades empresariales a la región".

Se ubicará en el actual recinto ferial de Albelda de Iregua y cuenta con una superficie total de 336.003 metros cuadrados.

La primera fase del proyecto, ya iniciada, incluye la reforma y actualización de edificaciones del Nodo de Emprendimiento Tecnológico del parque (antigua residencia de estudiantes, iglesia y pabellón del recinto ferial).

Esta fase, que ha sido impulsada y financiada parcialmente por el proyecto RETECH Tech FabLab, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuenta con una inversión de 10,38 millones de euros.